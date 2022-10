Mujer recibe brutal golpiza de experta en artes marciales | ATV Noticias

La calle se convirtió en un ring de lucha libre. Las cámaras de seguridad captaron el preciso instante en el que Grace Suzanibar se aproxima a Jennifer Mendoza y la jala del cabello hasta tumbarla al suelo y propinarle varios golpes en el cuerpo. Este hecho ocurrió el pasado domingo 16 de octubre en los exteriores de la discoteca Boulevard Club, ubicada en la cuadra 2 de la Av. Bolivia, en el Cercado de Lima.

Según contó la víctima a ATV Noticias, sintió un jalón en el cabello y en ese momento no supo quién la estaba agrediendo. “Siento el jalón hacía atrás, no tenía idea de quién me estaba golpeando y me arrastra por todo el piso”, expresó.

“Los hechos pasaron a las 6 a. m. cuando yo me retiro de mi trabajo. Me tapo el rostro, esa ha sido mi única defensa porque ella práctica artes marciales. No sé si estaba ebria, drogada, pero yo no entendía la razón porque me había agredido”, indicó a Panamericana.

Experta en artes marciales ataca a golpes a joven en la puerta de discoteca donde trabajaba. (Captura)

La joven trabaja como azafata en la discoteca junto a Jesús, el joven que se encontraba con ella en el momento de la agresión. Según señaló a ATV, conoció a Grace Suzanibar hace una semana, y habría actuado a pedido de una de sus amigas, quien es expareja de su compañero de trabajo. “Ha sido mi excompañera e incitó a Grace a pegarme porque esta chica ya me había buscado en dos oportunidades”, indicó.

Otra versión señala, que Grace Suzanibar habría actuado de forma violenta tras el robo de su mochila, que contenía audífonos, dinero en efectivo y chocolates, y presuntamente Jennifer lo habría sustraído.

En tanto, la joven ya pasó por el médico legista quien certificó las lesiones que sufrió a causa de la brutal agresión y la denuncia ya se encuentra en la comisaría del sector.

Queman vivo a anciano

Un adulto mayor, identificado como Lucas Pérez Medina, denunció intento de homicidio, luego que su inquilina Alicia E. G. de 36 años, llegara como de costumbre a su vivienda, ubicada en Los Olivos, le invitara un juego de papaya, el cual indicó “estaba amargo y helado”, y fuera presionado para ingerirlo.

Al poco tiempo, el anciano se quedó dormido, y la mujer aprovechó para robarle sus pertenencias, encerrarlo y prender fuego en la vivienda.

Otro de sus inquilinos, corrió a ayudarlo al percatarse del humo que salía de una de las habitaciones, pero no pudo abrir la puerta. Acudió de inmediato en busca de un cerrajero y con una comba lograron romper la chapa e rescatar a Pérez Medina, quién sufrió quemaduras en varias zonas del cuerpo.

La policía investiga el caso y no descarta que intento de homicidio fue por venganza y que haya pretendido quedarse con la vivienda porque intentó quemar los papeles notariales.

SEGUIR LEYENDO