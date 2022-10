Héctor Valer será investigado por la Comisión de Ética por contratar a presunta pareja

Héctor Valer acusó a Renovación Popular de estar detrás de su desafuero.

El congresista Héctor Valer será investigado por la Comisión de Ética del Congreso de la República, quien aprobó por unanimidad esta acción, luego que se conociera que habría contratado en su despacho a una trabajadora con la que mantendría una relación sentimental.

En esa línea, la presidenta de esta delegación, Karol Paredes, perteneciente a la bancada de Acción Popular, explicó que en la denuncia periodística, en donde se revela este caso, se escucha un audio del referido parlamentario en el cual admite que la trabajadora sería su segundo compromiso. Pese a ello, esto fue negado por el propio congresista, quien sostuvo que es parte de una campaña en su contra.

Sin embargo, Karol Paredes agregó que este hecho vulneraría varios artículos del Código de Ética Parlamentario y su reglamento, por lo que exigió que cuanto antes se inicie una investigación en contra del legislador.

“Son chismes”

En una entrevista con la radio Exitosa, Héctor Valer aseguró que todo esto son solo chismes y no quiso responder más sobre la presunta contratación de su pareja sentimental en su despacho del Parlamento por un sueldo de S/11,000, según se detalló en el informe periodístico de Punto Final que puso en evidencia dicho caso.

Karol Paredes aseguró que se evaluará lo dicho por Freddy Díaz recientemente.(Andina)

“Hemos aclarado que esto es un chisme al estilo de la señora Mónica Delta y Alan García, durante mucho tiempo se habló que tenían una relación los dos. (…) El Perú sabe de estos chismes, es un chisme que toda la vida corrió”, justificó el congresista sin responder por el contrato de su pareja.

Antes de concluir, el congresista ha manifestado que no le teme a las denuncias, ya que él no ha cometido ningún delito ni mucho menos se ha aprovechado de su condición como parlamentario para tergiversar las normas. Además, aseguró que su vida personal no tiene nada que ver con su vida sentimental, por lo que pidió más respeto y saber diferenciar dos hechos diferentes.

Héctor Valer, presidente del Consejo de Ministros. | Imagen: Canal N

Caso de contratación irregular

Según el programa dominical mencionado, Marilyn Mamani Nina ocupaba el cargo de asesora y ganaba un sueldo de 11 mil soles mensuales. Sin embargo, lo más sorprendente del caso, son los audios difundidos por el noticiero de Latina, donde se escucha claramente las revelaciones de Héctor Valer sobre el tema.

“Ahora todo el mundo puede decir lo que quiera. ¿Es mi segundo compromiso? Sí, es mi segundo compromiso. Ya no trabaja en el Congreso. Ahora lo puedo decir sin problema alguno”, se le escucha pronunciar firmemente a Héctor Valer en las grabaciones reveladas por Punto Final.

“Hasta el mes pasado trabajó, sí, julio. Si usted puede decir que mientras trabajaba yo vivía con ella, sí, pues vivía. Era mi compañera y punto”, añadió el legislador de manera segura y sin titubeo.

Héctor Valer: congresista debe S/ 203,000 a trabajadores de un camal en Pucallpa

Para la abogada, Romy Chang indicó que el parlamentario estaría en un grave delito contra la fe pública al ocultar al Congreso que tenía una relación sentimental con su asesora, lo cual le puede traer consecuencias penales que, tal vez en su momento, el legislador no se percató.

