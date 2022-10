Patricia Juárez: “La persecución a la fiscal de la Nación es síntoma de vivir en una dictadura”

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular.

La congresista Patricia Juárez criticó al presidente Pedro Castillo por la obstrucción a la justicia y por intentar desprestigiar el trabajo que viene desarrollando la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La parlamentaria recordó que si la Fiscalía ha denunciado constitucionalmente al mandatario es porque existen indicios serios para tomar dicha acción y que si es así, la justicia debe ser imparcial para todos.

A través de sus redes sociales, la integrante de la bancada de Fuerza Popular, expresó que el jefe de Estado viene hostigando el accionar de Benavides tras las investigaciones en su contra.

“La persecución por parte de Pedro Castillo a la fiscal de la Nación es el principal síntoma de vivir en dictadura”, indicó.

Sin embargo, no todo quedó allí, ya que la congresista comparó el hecho con lo ocurrido en Venezuela, cuando el mandatario, Nicolás Maduro, no permitió que se denuncie a su Gobierno por crímenes de lesa humanidad.

“Recordemos la persecución a la fiscal, Luisa Ortega, por el dictador, Nicolás Maduro. ¡No lo permitiremos! ¡Viva el Perú!”, enfatizó.

Por otro lado, la legisladora, aseguró que las actas de defunciones que se registraron por “error” en el Reniec, no son más que parte de una estrategia para tergiversar las investigaciones.

“Las supuestas defunciones no son más que tremendas cortinas de humo, de paso tremenda ayudita para la huida del amigo Sánchez, financista de su campaña”, escribió.

Tuit de Patricia Juárez.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, Patricia Juárez destacó el trabajo de la fiscal Benavides y aseguró que desde el Congreso serán muy objetivos al momento de analizar las pruebas.

“En principio analizaremos con objetividad y responsable la denuncia constitucional presentada por la fiscal, no solo es un documento voluminoso, seguramente va a pasar a la Subcomisión de Acusación Constitucionales y evaluaremos el pedido”, indicó.

“Ha sido una actitud valiente por parte de la fiscal de la Nación. No creo que presente esta denuncia si es que no habría pruebas reales […] Hay hechos graves que han sido corroborados por la fiscal”, agregó.

Pedro Castillo

El presidente Pedro Castillo se volvió a pronunciar sobre la denuncia constitucional presentada en su contra por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El jefe de Estado expresó que, las autoridades están en su derecho presentar dicha acusación, pero la población está preocupada por solucionar sus problemas diarios y no por la confrontación política.

Presidente del Perú, Pedro Castillo. Foto: Andina

“Están en su derecho de presentar cualquier acción, pero el pueblo sabe cuál es nuestra reacción, nosotros hemos venido acá para trabajar por el país, y seremos respetuosos de lo constitucional”, manifestó el jefe de Estado desde Pucallpa.

“Tenemos que atender a la población que pide agua y que no pide vacancia. Basta de estar en esta situación de confrontación, el pueblo no come de discurso, el pueblo no come de ideologías”, añadió.

El último sábado, el mandatario dio algunos avances sobre los avances de la Línea 1 y ahí también aseguró que es necesario seguir trabajando por el bien de los peruanos.

“Seguimos trabajando para concretar esta importante obra en nuestra gestión de gobierno, lo cual permitirá que más de 10 millones de ciudadanos de Lima y Callao tengan un medio de transporte rápido y moderno”, se lee en la cuenta oficial de Twitter del mandatario.

