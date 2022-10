Callao: vecinos preocupados por filtración de “químico” en obras del Metro de Lima

El último jueves 13 de octubre, vecinos y transeúntes del Callao se vieron afectados ante la presencia de una extraña ‘erupción’ de espuma de lodo del suelo. El hecho se registró en plena cuadra 33 de la avenida Colonial, en el Callao, donde se viene realizando obras de la Línea 2 del Metro de Lima.

En diálogo con RPP Noticias, los trabajadores a cargo de la mencionada obra señalaron que la espuma no es tóxica y que se trata de un insumo usado para remover la tierra y realizar excavaciones. Sin embargo, una vecina de la zona aseguró que en esos momentos sintió escozor en la garganta.

“La verdad era sumamente impresionante. Daba miedo porque algo emanaba del suelo, era algo tóxico. Echaban costales de cemento y nada podía contener lo que estaba emanando del suelo. No nos han dado ninguna explicación pero era fácil darse cuenta que era tóxico porque daba escozor en la garganta”, señaló la lugareña para el mencionado medio.

Cabe mencionar que, los obreros evitaron responder sobre el por qué se realizó el “brote” que obligó a cerrar la avenida Colonial.

Momentos después, los hombres que trabajan en el proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima lograron controlar la situación y una excavadora frontal logró retirar el lodo y espuma de la vía.

Línea 2 se pronuncia

Tras la viralización de varios vídeos que mostraban la situación en esa zona del Callao, la Línea 2 del Metro de Lima se pronunció e informó que, mientras se realizaban trabajos de excavación con la tuneladora ‘Micaela’ en la zona de la E-04 Insurgentes, se produjo una fuga de espuma que era utilizada para el tratamiento del material excavado.

“El incidente no ha dañado a las viviendas colindantes. La espuma es biodegradable, inodora, no es inflamable y no es dañina para las personas ni para el medio ambiente”, se lee en el comunicado que postearon en las redes sociales.

La empresa aseguró que la fuga fue controlada de manera inmediata y lamentó las molestias generadas a los vecinos, a quienes en todo momento les garantizó la seguridad del caso para su tranquilidad.

“Actualmente nos encontramos realizando los trabajos de limpieza para restablecer lo más pronto posible el tránsito en la zona”, agregaron en el pronunciamiento textualizado.

Sedapal se pronuncia

En un principio, vecinos de la zona creyeron que la situación registrada se debía a algún desperfecto en los trabajos de Sedapal por lo que exigieron a la empresa a pronunciarse.

Al respecto, la empresa señaló que en el punto de incidencia no hay redes de agua o alcantarillado por lo que descartaron que el hecho se haya podido originar por alguna tubería rota.

“El personal de Sedapal está en el lugar y ha corroborado que la empresa no tiene redes de agua y alcantarillado en el punto de la incidencia; las redes de Sedapal se ubican a más de diez metros de distancia. Se trataría de una incidencia de gas”, informó la empresa en sus redes sociales oficiales.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) señaló que viene supervisando los trabajos ambientales en la zona para verificar las acciones de limpieza con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas y el ambiente.

