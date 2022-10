Vania Bludau congelará sus óvulos y revela las razones para tomar este tratamiento. | Instagram.

Vania Bludau se suma a la lista de artistas de la farándula peruana que han decidido congelar sus óvulos para asegurar su descendencia. La modelo explicó que en estos momentos ella no desea convertirse en madre, por lo que se someterá a este procedimiento en la ciudad de Lima, esto pese a que en la actualidad radica en Miami.

A través de diversos videos que publicó en sus historias de Instagram, la exchica reality relató que nunca se imaginó que se iba a animar a realizar este procedimiento, pero que gracias a la conversación que tuvo con una de sus mejores amigas, decidió hacerlo.

“Voy a congelar mis óvulos. Sí los voy a congelar. Estoy megaemocionada por todo este tratamiento y ya el día de mañana empieza todo el proceso para poder hacer la aspiración de los óvulos el próximo mes que viajaré a Lima”, inició diciendo la expareja de Mario Irivarren.

Asimismo, Vania Bludau consideró bastante inteligente esta decisión si es que más adelante deseaba convertirse en madre. “De verdad estoy emocionada. No pensé hacerlo, pero mi amiga Ale me contó que es lo más inteligente que podía hacer si uno pensaba tener hijos”.

En esa misma publicación, la modelo señaló que decidió tomar el consejo de su amiga debido a que podrá llevar un embarazo seguro cuando ella crea conveniente procrear. Asimismo, ella afirmó que los óvulos que le extraerán serán bastante formidables para que no tenga ninguna complicación durante un eventual embarazo.

“Conste que esto no significa que no pueda tener hijos naturalmente. Sí puedo cien por ciento. El tema es que, si aún no pienso en tener hijos, es mejor congelar los óvulos, pues estos, cuando son extraídos, tienen la edad en la que fueron sacados. En este caso sería 32 años y están en prefecto estado. Es menos riesgoso en los más jóvenes que en los más maduros”, precisó.

Finalmente Vania Bludau no dio a conocer a qué edad quería convertirse en madre, pero señaló que cuando lo crea conveniente lo hará, esto podía ser a los 40 años o antes, por lo que prefirió congelar sus óvulos.

Vania Bludau arremetió contra Mario Irivarren mediante comentarios de Instagram. (Foto: Instagram/@vaniabludau)

Vania Bludau y su tormentosa relación con Mario Irivarren

La relación que tuvo Vania Bludau al lado de Mario Irivarren llegó a su fin de manera repentina y en medio de graves acusaciones, pues la modelo aseguró que fue maltratada por el chico reality durante el romance que tuvieron.

El modelo salió a defenderse en su momento al programa ‘Amor y Fuego’, donde negó rotundamente haberle puesto la mano encima a la influencer. “No soy una mala persona, no soy un tipo agresivo, no soy un maltratador”, dijo.

Además, en su momento Vania señaló que el fin de hacer pública su denuncia fue para que su expareja admita que tenía problemas. “El fin de esto es solo que admita lo que hizo sin minimizar, yo solo deseo que mejore por él, que mejore para que tenga una mejor relación a futuro. Yo ya hice bastante, ya le dije que no lo odio, no puedo ni hablar, no me sale la voz, no puedo escribir ahora”, afirmó.

