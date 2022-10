Benji Espinoza niega ser el autor de la demanda de amparo presentada por Pedro Castillo

Benji Espinoza no es el autor de la demanda de amparo presentada por Pedro Castillo.

El presidente de la República es el protagonista de siete investigaciones a cargo del Ministerio Público, institución que ya ha presentado una denuncia constitucional en su contra. Ante ello, Pedro Castillo y su defensa legal ha presentado un demanda de ampara; sin embargo, se trata de una medida que no era del conocimiento de Benji Espinoza, el principal abogado del jefe de Estado y la primera dama.

A través de sus redes sociales, Espinoza ha dejado en claro que la medida legal presentada no ha sido parte de la estrategia que él defiende. “Sobre la demanda de amparo que viene circulando en medios. No soy su autor no conocía su contenido”, señala el breve, pero revelador tweet de uno de los abogados más mediáticos del jefe de Estado.

El documento presentado por el abogado Ananías Narro tiene como objetivo de anular todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización en relación con la supuesta pertenencia del mandatario a una red criminal, y anular la tercera moción de vacancia presidencial que si bien ha sido anunciada por un sector de la oposición, aún no existe formalmente.

Benji Espinoza cuestionó la denuncia constitucional presentada por Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo. (Andina)

Otro proceso que se busca anular es la acusación constitucional por presunta traición a la patria que se encuentra a cargo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así, los demandados son José Williams, presidente del Congreso; Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales; Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización; y Manuel Peña Talavera, procurador del Congreso.

Nuevo integrante

El nombre de Ananías Narro es nuevo dentro del entorno del presidente Pedro Castillo y es que el propio abogado ha señalado que recientemente ha asumido la defensa legal del presidente en el ámbito constitucional. Este reveló que la demanda de amparo presentado ha sido pensada desde hace por lo menos dos semanas. “Se ha trabajado con absoluta tranquilidad y libertad”, dijo ante Canal N.

Al ser consultado por su primer encuentro con el jefe de Estado y los motivos por los cuales habría asumido su defensa, Narro indicó que prefiere no brindar información al respecto alegando que pertenecen al “secreto profesional”. “No hay nada que decir al respecto”, agregó para luego denunciar que Pedro Castillo viene siendo víctima de “bullying” por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y hasta los medios de comunicación.

Ananías Narro es el nuevo integrante de la defensa legal de Pedro Castillo.

“La Constitución no ampara el abuso del derecho”, dijo luego de indicar que la prensa también está involucrada en estos ataques al cubrir las actividades de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Asimismo, señaló que se “se están inventando, en el buen sentido de la palabra, la investigación contra el jefe de Estado”, alegando que se ha incumplido el artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

Al igual que el resto de abogados de Pedro Castillo, Narro considera que el mencionado artículo impide que el jefe de Estado pueda ser investigado. Sin embargo, el periodista a cargo de la entrevista le recalcó en diversas oportunidades que dicho pasaje de la Carta Magna hace referencia a las acusaciones, mas no a las investigaciones. “La fiscal de la Nación se ha excedido en sus funciones”, insistió el abogado.

