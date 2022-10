Adolfo Aguilar habló de su proceso para aceptar su orientación sexual y hacerlo público

Adolfo Aguilar habla de lo difícil que fue aceptar su orientación sexual | YouTube

Adolfo Aguilar eligió el 2022 para hacer pública su orientación sexual. El actor tomó esta decisión sin presiones y para sentirse más seguro y libre, pero llegar a este punto le costó todo un proceso de aceptación y mejora de autoestima para no derrrumbarse.

El exconductor de ‘Yo Soy’ tuvo una entrevista con Jorge Talavera en su canal de Youtube y habló del tema. Adolfo sorprendió al confesar que fue un proceso complicado y que, pese a que se mostraba muy feliz ante las cámaras, no lo era en casa y con todo lo que tenía en la cabeza. Incluso, reveló que le tomó un año y medio tomar la decisión de hacerlo público.

“Fue planificado (contar mi intimidad) durante año y medio, porque mi gran problema es que nadie se da cuenta que la gente como yo también tenemos baja autoestima. También tenemos problemas de salud mental aunque no se note”, señaló al inicio.

Adolfo Aguilar cuenta detalles de como admitió su homosexualidad. (YouTube)

Seguido, confesó que tuvo un problema muy grave de baja autoestima que llegó a odiarse a sí mismo. Aunque tenía un conflicto interno, supo como pedir ayuda para poder lograr la libertad y plenitud que ahora tiene. En sus palabras reveló que ‘no quería ser homosexual’ por lo mal que se sentía en esos momentos.

“Tenía un tema de bajo autoestima fuertísimo, no me quería nada, de hecho odiaba lo que era, sufría todos los días por ser homosexual y tenía un conflicto muy grande contra mí. Yo no quería ser homosexual, entonces era homofóbico conmigo mismo y me automutilaba la vida en general para que no se note”, agregó sorprendiendo al entrevistados.

Finalmente, ironizó un poco con el tema de su orientación sexual y cómo lo manejó. “Todo el día actuaba para que no se den cuenta. Si yo me hubiera dedicado menos tiempo a cuidarme para que no se den cuenta y más tiempo a hacer dinero, sería millonario”, sentenció.

Adolfo Aguilar reclama matrimonio igualitario en Perú

En una entrevista con Cristopher Gianotti, Adolfo Aguilar confesó su sentir luego de haber admitido su homosexualidad en enero de este año. El actor estaba confesando que estuvo a punto de casarse con una mujer y aprovechó el momento para mencionar que las personas homosexuales no tienen las mismas posibilidades de consolidar una familia en nuestro país.

“En este país no se puede casar el mismo sexo, no lo entiendo. El 15 de enero yo salí del clóset en una revista, pero antes de eso yo era hetersexual, pagaba mis impuestos. Después del 15, me convertí en un ciudadano de segunda clase. Pago lo mismo, pero tengo menos derechos”, aseveró indignado.

Adolfo Aguilar reclamó por sus derechos en una reciente entrevista. (Foto: Instagram/@adolfoaguilarv)

SEGUIR LEYENDO