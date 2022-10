Suspenden a abogado del ejercicio profesional por acosar a su colega por Facebook

Abogado fue suspendido por acosar a su colega. Foto: Andina

Luego de conocerse que un abogado habría acosado a una de sus colegas por redes sociales. El Colegio de Abogados de Lima (CAL) decidió suspender por un año del ejercicio profesional a German Janio Rodriguez Aquino. Esto quedando como antecedentes para los demás profesionales.

De acuerdo con la resolución del Consejo de Ética de esta institución, indicó que el abogado habría faltado el respeto a su colega, lo que califican como un desprestigio a la profesión. Asimismo, mencionó que el letrado también tenía antecedentes disciplinarios en agravio a una patrocinada. En este sentido, se considera que transgredió el código de ética.

Este presunto acoso habría empezado por Facebook, primero recibió una solicitud de amistad que fue aceptada por la agraviada porque tenían amigos en común. Luego el letrado le escribió por interno para ofrecerle la venta de uno de sus libros, la cual fue concretada.

Esta entrega se realizó luego de coordinar un encuentro, a la abogada se le pidió una foto para un tema de marketing, la cual aceptó sin ningún inconveniente. Sin embargo, pasaron meses y el letrado le llamaba de manera insistente e incluso la invitó a comer, pero la abogada no aceptó.

Según, el testimonio de la denunciante indicó que enfrentó a su acosador y pidió que le deje de llamar, dado que no aceptaría salir con él. Ante ello, su colega la insultó. “Pensé que eras más madura, no respondes porque no tienes personalidad (…) Tal vez eso buscas, tú no eres dama, eres una serrana ayacuchana y como abogada no pintas ni para limpiar el baño de un bufete jurídico”, se lee en una parte del documento presentado por el portal La Ley.

En tanto el portal La Ley, se comunicó con Rodriguez Aquino para que brinde su versión de los hechos, pero el abogado lo negó alegando que la resolución no se encuentra vigente. No obstante, de acuerdo con la publicación en la página del Registro Nacional de Sanciones, esta se encuentra vigente desde el día 12/07/2022 al 11/07/2023.

“Si mal no me equivoco, esa resolución ya no está vigente, eso fue hace 3 o 4 meses, que no lo hayan anulado o borrado ya me dejan sin piso, porque yo me estoy dedicando a otras cositas (...). El Colegio de Abogados se equivoca mucho y sanciona cosas de ética que deberían ser llevados en la vía judicial (...) Tú sabes que yo me puedo ir contra La Ley.com. Además, si está mi nombre podríamos ver la forma de conciliar para que tú no saques eso”, fueron los descargos que habría brindado el letrado a La Ley.

