Got Talent Uruguay: agrupación peruana ‘Raíces del Perú’ pasó a semifinales | TikTok

Got Talent Uruguay es uno de los programas más vistos de la televisión de ese mismo país, allí cuatro jurados buscan al mejor talento en canto baile, actuación o cualquier arte de todas las edades. Un grupo de representantes peruanos llegaron hasta este escenario y han logrado pasar a semifinales y se trata de Raíces del Perú.

El grupo peruano llegó a la audición con una mochila llena de sueños y en setiembre de este año pisaron el escenario para dar todo de sí y poder estar dentro del concurso. Su líder y voz de la agrupación Xavier David Purizaga Falla, fue quien tomó la palabra ya agradeció la oportunidad, sin embargo, en su discurso sorprendió al revelar el motivo de su migración a Uruguay.

“Nosotros somos ‘Raíces del Perú'”, señaló al presentarse a lo que una de las jurados le consultó cuál era el motivo de su paso por su Uruguay. “Me faltaba algo en mi país y vine a ser feliz y soy feliz. Me faltaba aceptación y aquí estamos representando a nuestro país con el pecho bien en alto

Tras la presentación, ‘Raíces el Perú’ presentó su número y se trató de la interpretación del memorable tema ‘Niñachay’ de William Luna. Acompañados del charango la zampoña y la quena, lograron conquistar el oído de los jurados quienes dieron el sí.

Pero lo mejor llegó la noche del lunes 10 de octubre, cuando en su reciente presentación para buscar el paso a semifinales. Con el tema ‘Cariñito’ muy a su estilo, se llevaron el aplauso y los halagos de los jueces, quienes se mostraron maravillados con el talento del equipo.

“Es muy agradable verlos y escucharlos. Me parece hermosísimo lo que nos han traído, felicitaciones”, señaló Orlando Petinatti. Por su parte, María Noel Riccetto, también destacó el trabajo. “A mí este grupo me encanta, son unos músicos de excelencia. Me gusta que seas arriesgado, algo que es tradicional que lo transformes y le pongas, tu estilo y que eso no quita que tus raíces sean identificados”, sostuvo.

Audición de Raíces del Perú en Got Talent Uruguay | YouTube

Tras ello, el jurado decidió que continúan en competencia y con ello lograron su ingreso a semifinales. En redes sociales, se anunció este pase y diversos cibernautas se mostraron muy felices con la decisión.

Raíces del Perú pasó a semifinales. (Facebook)

“Excelente presentación”, “De mis favoritos”, “Lo mejor de lo mejor”, “Vamos Perú, a la final”, “Felicitaciones”, “Arriba Perú”, fueron algunos de los comentarios del público en redes sociales. Hasta el momento, se espera su próxima participación para seguir escalando en este concurso.

SEGUIR LEYENDO