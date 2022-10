Aníbal Torres responde a Rafael López Aliaga tras anunciar que no se reunirá con Pedro Castillo

Aníbal Torres sobre Rafael López Aliaga: "No vamos a excluir a nadie" | TV Perú

A diez días de haberse realizado las Elecciones regionales y municipales 2022, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió a la victoria de Rafael López Aliaga. Durante una conferencia de prensa, el integrante del Ejecutivo recordó que el alcalde electo de Lima ha mostrado una negativa a reunirse con el presidente Pedro Castillo; sin embargo esta actitud no sería replicada por el mandatario.

“Es una decisión de él”, señaló Torres sobre la decisión del representante de Renovación Popular de no reunirse con el jefe de Estado. Por su parte, el premier indicó que no comparte la actitud de la futura autoridad edil y resaltó que esto refleja una “falta de conocimiento sobre cómo se ejerce el poder político”. “Nosotros no vamos a actuar de la misma forma”, agregó durante el encuentro con la prensa.

El premier sostuvo que el Ejecutivo en cuanto él exprese sus necesidades, será atendido inmediatamente por el presidente Pedro Castillo. “Él no tiene la misma mentalidad de excluir a nadie,ni aquí hay una mentalidad de venganza”, indicó Torres, quien además dijo que no se tomarán en cuenta los insultos dichos por López Aliaga contra el jefe de Estado desde que asumió funciones en julio del año pasado.

Aníbal Torres señaló que Pedro Castillo atenderá los pedidos de Rafael López Aliaga.

Una actitud de venganza afectaría no a López Aliaga o a Pedro Castillo, sino a la misma ciudad de Lima, según declaraciones del premier. “Lo que a nosotros nos interesa es que Lima progrese en todos los sentidos”, resaltó. Cabe recordar que en un inicio el alcalde electo dijo que no se reuniría con ningún integrante del gobierno, pero poco después indicó que sí sostendría un encuentro con el ministro de Economía y Finanzas.

Palabras del alcalde electo

Tras confirmarse que Rafael López Aliaga había derrotado a Daniel Urresti en las urnas fue consultado sobre la relación que tendría su gobierno con el Ejecutivo. Sin dudarlo, señaló a Pedro Castillo de corrupto para revelar que no se reuniría con este. El líder de Renovación Popular recordó que el jefe de Estado cuenta con siete investigaciones a cargo de la Fiscalía, la misma que ya ha presentado una denuncia constitucional.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo y cuando no hay trabajado no hay consumo, así de simple es la economía”, manifestó López Aliaga.

Rafael López Aliaga no conversará con Pedro Castillo al asumir la alcaldía de Lima.

Al igual que su partido, el alcalde electo ha sido respaldado por la Confederación Nacimiento de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). Este gremio se ha mostrado a favor de la decisión de no mantener vínculos con el gobierno de Pedro Castillo. Oscar Caipo, representante de los empresarios, indicó que resulta complicado reunirse con figuras cuestionadas.

“Para nosotros, el sector privado, nos reunimos puntualmente con ciertos ministerios pero si en algún ministerio nombran a alguien cuestionado, donde podemos exponernos a algún cuestionamiento que puede haber en temas de integridad, tenemos que ser muy cuidadosos”, dijo en conversación con Exitosa Noticias. Para revertir la postura de López, la Confiep hizo un llamado para que el Ejecutivo dé señales de transparencia.

Para Cairo, el gobierno de Pedro Castillo tampoco ha brindado muestra de seriedad e integridad. Sin embargo, espera que en un futuro cercano “estas cosas se empiecen a aclarar”, a fin de generar un clima de confianza que permita atraer más inversiones al país. Sobre Rafael López Aliaga, indicaron que a pesar de la negativa a mantener contacto con Castillo deberá entablar conversaciones con algunos de sus ministros.

