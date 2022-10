Alianza Lima y la blanquimorada: desde cuándo y por qué se usan estos colores en octubre

Este año Alianza Lima debutó con la blanquimorada ante la César Vallejo y terminó cayendo por 3-2.

El mes de octubre no solo es el Señor de los Milagros. Por tradición, también es el mes que trae una camiseta especial de Alianza Lima: la blanquimorada. Todo empezó en 1971 y hasta la fecha se mantiene. Este año ya se presentó oficialmente la edición 2022 y en su segundo partido con esta indumentaria los íntimos consiguieron una victoria 4-1 sobre Deportivo Municipal. Pero, ¿por qué se empezó a usar este color particular y cómo se inició la tradición? Te lo contamos en la siguiente nota.

Alianza Lima derrotó por 1-0 al Porvenir Miraflores en el estadio ‘Lolo’ Fernández el 26 de septiembre, en el marco de una nueva fecha del Torneo Descentralizado de 1971. Este año, el campeonato se jugó con 16 equipos y los dos primeros puestos asistían a la Copa Libertadores de 1972. Tras la victoria de los ‘blanquiazules’, la siguiente fecha debían enfrentarse a Sporting Cristal. Sin embargo, tuvieron unos contratiempos para ese cotejo.

El equipo femenino también usó la blanquimorada para jugar la final (vuelta) de la Liga Femenina 2022.

El popular ‘Chino Pepe’, José Carrión Meigg, histórico utliero del equipo, avisó a la directiva, en esos años comandada por Alfonso de Souza Ferreyra, que no había indumentaria completa para la siguiente jornada y la razón era que una fuerte lluvia en Lima no había permitido que los uniformes no sequen por completo. Luis Achong, hijo del ‘Chino Pepe’, relató años más tarde: “La ropa era gruesa. El club le pidió a la marca que los vestía más camisetas, pero se negaron por una deuda”.

Ferreyra se mostró molesto e incómodo con el problema y le pidió, con voz autoritaria, una solución a José Carrión, que, además de utilero, era el cargador del anda del Señor de los Milagros. Y a partir de esta labor que cumplía por su fe y devoción, se le ocurrió una idea.

Año a año, desde 1971, Alianza Lima presenta la blanquimorada en el mes de octubre.

El ‘Chino Pepe’ agarró las telas moradas que servían para confeccionar los hábitos de los fervientes seguidores del ‘Cristo Moreno’ para los uniformes de Alianza Lima. El 3 de octubre de 1971, con arbitraje de Carlos Rivero, los ‘íntimos’ salían al terreno de juego del Estadio Nacional con un uniforme blanquimorado para enfrentar a Sporting Cristal. Sin embargo, el directivo aliancista no estaba contento con lo que vio.

“Don Alfonso se llenó de cólera y mandó a llamar al buen ‘Chino’. Lo insultó y le dijo un montón de lisuras y lo botó del club. Al término del partido ganamos a Sporting Cristal con goles de Teófilo Cubillas y César Cueto”, narró el historiador aliancista Armando Leavau en una ocasión.

Para muchos hinchas, la victoria ante Sporting Cristal, que tenía un buen equipo y venía con altos rendimientos, era un milagro y un acto de fe de los seguIdores. Tras el triunfo, don Alfonso, un tanto arrepentido, no dudó en solicitarle al ‘Chino Pepe’ nuevamente las camisetas blanquimoradas para la siguiente jornada. Alianza Lima jugó ante Carlos A. Mannucci en Trujillo y volvió a ganar, esta vez por una goleada 5-2. Desde entonces arrancó la tradición, que se mantiene año tras año en el cuadro de La Victoria.

Esa temporada Alianza Lima terminó segundo y clasificó a la Copa Libertadores.

Además, es preciso resaltar que la imagen del Señor de los Milagros es parte del vestuario de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. Todo inició en la inauguración de ‘Matute’ en 1974, cuando se colocó una imagen del ‘Señor de Pachacamilla’ a un paso del césped. Ese partido terminó con empate 2-2 ante Nacional de Uruguay. Juan José Ávalos y Juan Rivero anotaron los tantos.

