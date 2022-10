“Castillo no debe molestarse con la Fiscalía, es el PJ quien ordena los allanamientos”, explica abogado penalista

Pedro Castillo arremete contra la Fiscalía.

Esta mañana la Fiscalía en coordinación con el Equipo Especial de la PNP inició los allanamientos y detenciones preliminares como parte de las investigaciones por los casos “Los Niños”, “Casa Sarratea” y “Gabinete de las sombras” que presuntamente involucran directamente al presidente Pedro Castillo.

Ante esto, Jefferson Moreno, abogado penalista, explicó a detalle cómo es que se coordina y se trabaja en conjunto para realizar este tipo de operativos con el fin de hallar responsabilidades y continuar con el debido proceso.

“Aquí hay que tener en cuenta varios factores, para empezar la Fiscalía solicita un permiso al Poder Judicial y le pide la autorización para detener a las personas, el Poder Judicial es quién evalúa, emite una resolución, y recién con esa resolución se inicia el período de ejecución”, explicó el letrado para RPP Noticias.

“El momento en el que se allana no es a gusto al investigado, es justamente una estrategia de la Fiscalía. Hay una estrategia de investigación en cuanto a la recopilación de información. Por ejemplo, el colaborador eficaz que yo pueda tener, viene y declara, me da información, yo la tengo que corroborar, iniciar el proceso, la compruebo, y en ese momento recién acudo al Poder Judicial para pedir permiso y eso No necesariamente se da en dos días. Esos son los factores que determine que Fiscalía lo haga ahora, mañana, o pasado”, agregó.

Capturan a implicados del "Gabinete en la sombra" de Pedro Castillo. (Panamericana)

“Castillo no debe molestarse con la Fiscalía”

Esta mañana y como parte de las diligencias, la Fiscalía también allanó la vivienda de la hermana de Pedro Castillo, ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Ante esto, el presidente se mostró consternado por el actuar de las autoridades y emitió un comunicado en su cuenta de Twitter responsabilizando a esta institución si es que la salud de su madre se afectara.

“La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, manifestó el mandatario a través de su cuenta oficial en Twitter.

Sin embargo, para el abogado penalista, la Fiscalía no tiene responsabilidad alguna, ya que es el Poder Judicial quien da la orden para que se ejecuten los allanamientos correspondientes, el cual pasa por evaluaciones exhaustivas como parte de las indagaciones.

“Buscar pruebas puede ser una labor muy complicada, porque nuestro Código Procesal Penal dice: “voy a autorizar a los fiscales para que en determinado momento busquen pruebas pero restringiendo derechos” y una de esas instituciones es el allanamiento porque restringe de cierta forma la intimidad, la inviolabilidad del domicilio con una sola finalidad encontrar pruebas. Entonces hay una restricción que sin duda puede no gustar al investigado al allanado, pero es una cuestión plenamente autorizada conocida por la propia legislación”, aseveró.

“En este caso no depende de la Fiscalía, porque ellos están autorizados por el Poder Judicial, entonces esa afirmación donde Pedro Castillo dice que la Fiscal de la Nación es responsable, no es cierto, es el Poder Judicial quién autoriza este tipo de intervenciones”, agregó.

Medidas cautelares para evitar fugas

En conversación con radio Exitosa, el abogado penalista, Andy Carrión, también se pronunció sobre estos allanamientos y aseguró que lo que la Fiscalía busca con estos escenarios es evitar que estas personas presuntamente involucradas en hechos de corrupción puedan fugarse del país.

“El marco, siempre, de este tipo de diligencias de allanamiento e incautación se dan en el marco de juntas indicios de manera urgente y célere. Necesitan, basándonos en el efecto sorpresa, tratar de recabar aquellos indicios que puedan confirmar las sospechas. Vemos que hace pocos días la Fiscalía cumplió con incorporar a los llamados ‘Niños’ dentro de la investigación de organización criminal. Entonces, debe entenderse que esta diligencia, que se está realizando el día de hoy respecto a seis congresistas, busca precisamente recabar estos indicios antes de que, por la información que ya circuló de que fueron incluidos, puedan estas personas, ahora ya los investigados, tratar de desaparecer o desviar algún tipo de información que pueda justificar la hipótesis incriminatoria de la Fiscalía”, sostuvo.

El presidente Pedro Castillo indicó anteriormente que nunca ha existido el llamado 'Gabinete en la sombra'. (Andina)

“Lo que hace la Fiscalía, por lo general en este tipo de casos, es apuntalar este tipo de diligencia, es decir, allanar e incautar, para, con base en la información que se recabe, evalúen algún otro tipo de medida cautelar como detención preliminar, prisión preventiva o impedimento de salida del país. Si en el ínterin de la realización de este tipo de diligencias la Fiscalía identifica algún otro tipo de información, o quizás algún tipo de diligencia adicional que deba implementar, debe también inmovilizar estos documentos que no han sido parte del pedido para nuevamente solicitar una ampliación al mismo Poder Judicial”, añadió.

SEGUIR LEYENDO