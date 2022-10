Benji Espinoza sobre allanamiento a la casa de la hermana de Pedro Castillo: “Es un ataque fiscal”

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo. (Agencia Andina)

Esta mañana, Benji Espinoza, representante legal del presidente Pedro Castillo, brindó una entrevista al programa radial de Exitosa para hablar sobre el allanamiento a la casa de la hermana del mandatario por parte de la Fiscalía.

El letrado aseguró que todo esto se trata de una “judicialización de la política” y que esta institución busca recursos donde nos los hay con tal de justificar su trabajo de investigación.

“En este capítulo están haciendo detenciones a algunas personas que pudieron estar vinculados con el presidente Pedro Castillo para romper voluntades y para crear colaboradores, testigos, protegidos, confesores, ya ha pasado antes. Ayer lo he dicho con el caso del señor Hugo Espino. Hugo Espino es uno cuando está detenido y es otro cuando está en libertad, buscan colaboradores contra el presidente Pedro Castillo y saben que este caso desde el punto de vista jurídico es precario y cuando el caso es así recurren a buscar colaboradores y el camino más fácil son las detenciones preliminares. La pregunta es la Fiscalía tiene argumentos para sostener una prisión preventiva”, explicó.

“La Fiscalía está juntando elementos y hay que ser muy claros que la investigación se tiene que hacer, por supuesto que debe hacerse. Yo siempre he dicho que se investigue el hecho y no la persona y por eso cuando hemos polemizado sobre esto, he dicho que no hay impunidad mientras se investiga el hecho y no se dejen de hacer pesquisas, la pregunta es: ¿Es necesario las medidas cautelares? La lógica es que voy a detener para seguir investigándote cuando debería ser al revés, investigo para poder obtener información y luego te detengo”, explicó el letrado.

Benji Espinoza rechazó que haya ocurrido algún tipo de obstrucción en la diligencia dentro de la residencia de Palacio de Gobierno. (Andina)

Al ser consultado por el conductor Nicolás Lucar sobre por qué opina de esa manera cuando los investigados podrían obstruir las investigaciones y es por eso que la Fiscalía con los argumentos ya sustentados piden detenciones preliminares, el defensor legal del jefe de Estado sostuvo que “esto es un claro ejemplo de catálogo de lo que no debe hacerse es el anti modelo bienvenida la investigación, pero no las medidas cautelares estamos hablando en abstracto”.

Pedro Castillo molesto por allanamiento a casa de su hermana

El presidente Pedro Castillo se mostró incómodo al enterarse de que la Fiscalía allanó la casa de su hermana en el distrito de San Juan de Lurigancho. La incomodidad del mandatario radica, ya que en el lugar también se encontraba su madre y responsabilizó a la institución si es que su progenitora sufriera de algún daño en su salud.

“La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscal de la Nación por la salud de mi señora madre”, manifestó el mandatario a través de su cuenta oficial en Twitter.

Pedro Castillo califica de abusivo allanamiento de la casa de su hermana

Como se sabe, el Ministerio Público y el Poder Judicial inició esta mañana una serie de actividades conjuntas de allanamientos y pedidos de prisión preliminar contra congresistas y allegados al presidente Castillo Terrones, quien tiene siete investigaciones indagatorias por los presuntos delitos de organización criminal, caso Sarratea, entre otros.

“El #MinisterioPúblico inició un operativo simultáneo de allanamiento de las oficinas y de las residencias (en Lima y el interior del país) de seis congresistas de Acción Popular investigados por la fiscalía por el presunto delito de organización criminal”, señaló el Ministerio Público en las redes sociales.

SEGUIR LEYENDO