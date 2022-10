Dina Boluarte reitera que el Congreso busca inhabilitarla para vacar a Pedro Castillo

Dina Boluarte denuncia plan del Congreso para vacar a Pedro Castillo | TV Perú

Dina Boluarte se defendió esta mañana ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República por la denuncia interpuesta en su contra para inhabilitarla de la función pública por diez años. La Vicepresidenta sostuvo que esta acusación es el paso inicial que está dando un grupo de “congresistas antidemocráticos” que buscan dar un golpe de Estado y vacar al presidente Pedro Castillo.

”No tengo ningún enriquecimiento ilícito producto, supuestamente, de este acto ilegal que algunos congresistas mencionan. Cuando estábamos en campaña yo dije ‘vengo con las manos limpias y así voy a gobernar y estoy con mis manos limpias porque corrupta no soy”, dijo Boluarte, quien se negó a hablar del caso de los viajes del avión presidencial.

Recalcó que durante la audiencia ante la Subcomisión, presidida por Lady Camones, ejerció su defensa junto a su abogado y se han presentado videos de algunos congresistas que “desde el inicio no han reconocido el triunfo del Pedro Castillo y por ende el de la vicepresidenta Dina Boluarte. No es una vez, ni dos veces, ya van por la tercera vez que están proponiendo la vacancia contra el presidente de la República”

Dina Boluarte en el Congreso de la República

Boluarte sostuvo además que para que eso suceda un grupo de “congresistas antidemocráticos” están planificando “inhabilitar a Dina Boluarte y luego al mandatario para para que el presidente o presidenta del Congreso asuma la presidencia de la República”.

“Están queriendo forzar una interpretación al artículo 126 de la Constitución y al parecer el contralor de la República estaría jugando en pared con estos congresistas antidemocraticos que quieren dar un golpe de Estado a un gobierno legítimamente elegido”, finalizó.

Durante su presentación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social también mencionó sobre este ‘plan’ no tan secreto sobre el objetivo del Parlamento de vacar al presidente, pero indicó que “no voy a ingresar a un debate político sobre este asunto. Solo expreso ante el país que este plan está en marcha y que con la fuerza telúrica que me inspira mi sagrada tierra apurimeña, me opondré a esta impronta con la fuerza de la razón y la ley”, indicó.

Asimismo, ante la acusación de haber realizado funciones a favor del Club Departamental Apurímac cuando ostentaba los cargos de vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la funcionaria se defendió y denunció que no fue debidamente notificada por la Contraloría General de la República, organismo que acusa a la vicepresidenta de haber cometido infracción constitucional al firmar documentos en nombre del Club Apurímac.

“A mí no me ha sido notificado debidamente todo el expediente de la investigación de la Contraloría, afectando no solo mi derecho fundamental a la defensa, sino generándose un nefasto precedente para el presente y los futuros casos”, cuestionó.

Agregó que algunos congresistas expresaron que votarán por su inhabilitación “sin escuchar mis argumentos de defensas desde el mismo día en que fueron presentados las denuncias constitucionales. Me están hallando responsable de las denuncias constitucionales”, señaló.

