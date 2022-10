¿Qué hacer para sobrellevar el alza del precio del dólar?

El viernes, el tipo de cambio se ubicó en 3.959 soles por dólar. (Andina)

Hasta el cierre del viernes 7 de octubre, el tipo de cambio se ubicó en 3.959 soles por dólar, apreciándose 0.8% respecto al 31 de diciembre del 2021 (3.991 soles). Sin embargo, en las últimas semanas, el precio volvió a tener alzas significativas, debido al último incremento en la tasa de interés de parte de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos.

La volatilidad del billete verde que se ha incrementado alrededor de 0.15 soles en los últimos días vuelve a generar incertidumbre en todos aquellos que realizan operaciones en esta divisa.

Conoce cinco consejos, la plataforma Billex, para que los negocios puedan sobrellevar de mejor manera las variaciones del dólar, sin perder mucha rentabilidad:

- Seguimiento constante: Si tienes deudas en dólares es muy necesario que sigas de cerca el tipo de cambio a diario y debes estar informado de los constantes cambios en su precio. Esto te permitirá obtener una mejor rentabilidad al momento que se realice el cambio de divisas, sobre todo si tu negocio realiza operaciones relacionadas al comercio exterior.

- Fijar un tipo de cambio: Es posible que una empresa pueda negociar y fijar el tipo de cambio, independientemente si el dólar sube al día siguiente que culmine su operación.

- Generar ingresos en dólares: Si cuentas con préstamos en dólares en una entidad financiera y no es posible cambiar tu deuda a soles, es recomendable generar ingresos en dólares para no tener que comprarlos a fin de mes.

- Ahorrar en esta moneda: Si tu empresa genera ingresos en dólares y logras tener un excedente, ahorrar en esta moneda es una buena alternativa. En caso cuentes con un excedente en soles puedes comprar dólares de manera progresiva. De esta forma estarás prevenido ante el alza de esta divisa.

- Contabilidad al día: Recuerda que los efectos del tipo de cambio en tu empresa pueden verse reflejados en su información contable. Por eso es importante tener actualizado el registro diario de todas las operaciones y transacciones comerciales en esta moneda como gastos, ingresos o inversiones que se hayan realizado.

Sol se aprecia en el 2022

A pesar del alza del dólar de las últimas semanas, el Banco Central de Reserva (BCR) señaló que el sol es de las pocas monedas que ha tenido un nivel de apreciación respecto al dólar durante lo que va del presente año.

El Banco Central de Reserva tiene, desde 1990, una política de intervención en el mercado cambiario para reducir la volatilidad del precio del dólar. (Andina)

“En términos relativos, el sol es de las pocas monedas que han tenido en el año una apreciación con respecto al dólar, obviamente siempre con los vaivenes que puede haber”, indicó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR.

“Si bien ha habido un aumento del tipo de cambio, en lo que va del año todavía es menor a lo que se tenía al cierre de diciembre del 2021. El sol es de las monedas que ha tenido, relativamente, mejor performance este año”, añadió el funcionario del BCR.

Además, Adrián Armas comentó que, actualmente, existe un fortalecimiento del dólar a nivel mundial, considerando que en el mercado externo se está esperando una subida de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

“Dado las expectativas de alza de las tasas de interés de la Fed, el dólar se ha fortalecido a nivel mundial. Es decir, no es un fenómeno nuestro, sino general del fortalecimiento de la moneda estadounidense”, dijo al respecto.

También recordó que, cuando hay una situación de alta volatilidad en el mercado cambiario, el Banco Central interviene siempre para que esta no tenga graves efectos. “Eso no es nuevo, es una acción que el BCR viene realizando. Pero, recordemos que la tendencia del tipo de cambio no hay que darla por sentado, porque muchas veces cuando uno mira una tendencia al alza, piensa que eso va continuar, pero no necesariamente es el caso”, dijo.

“El tipo de cambio, ante nueva información, puede fluctuar, para un sentido u otro; entonces, esa es la característica que tiene el valor de las monedas”, añadió.

