Peruanos viajaron a España para trabajar como socorristas, pero fueron explotados y estafados

Los socorristas, la mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años, habían invertido gran parte de sus ahorros en una oportunidad que no es tal.

Ansiaban trabajar en España como socorristas para generar ahorros, enviar dinero a sus familias e incluso guardar parte del salario para la crianza de sus hijos. Sin embargo, este sueño que compartían al menos 30 peruanos terminó convertido en una estafa, según un informe publicado por el diario El País.

El reportaje reveló que empresas españolas y peruanas hacen negocio al llevar a dicho país a falsos socorristas peruanos; muchos de ellos incluso ni siquiera saben nadar u ofrecer los primeros auxilios.

De acuerdo con el informe, los empresarios lucran con la emisión de certificados de socorrismo (en ocasiones falsos o innecesarios), y cobran cantidades exorbitantes ―entre 350 y 800 euros― por los trámites con los que sus clientes obtendrán su visado para trabajar en España, donde acaban explotados laboralmente una vez que llegan.

Los socorristas, la mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años, habían invertido gran parte de sus ahorros en una oportunidad que no es tal. El diario español asegura que en Perú la oferta corre por carteles en las calles de la capital desde hace más de una década, así como grupos de WhatsApp, y muros de Instagram y Facebook.

En esta estafa, agrega el reportaje, también están involucrados argentinos y españoles. El torrente de denuncias ha evidenciado que no es un caso aislado, sino un modus operandi promovido por varias empresas.

“Al final, no he ganado nada. He perdido más de 3.000 euros y he ganado 3.000 euros. Me han engañado”, dijo un afectado. “Tenía muchas expectativas en este trabajo, pero ha sido una estafa. He librado tres días en todo el verano. Ojalá pueda recuperar mi dinero”, matizó otro. “Es una trata de esclavos en el siglo XXI”, apuntó uno más.

Tres peruanos denunciantes. Foto: El País

Inicia investigación

La embajada de Perú en Madrid ya informó a las autoridades peruanas de este caso de explotación y fraude. Asimismo, ha pedido una investigación urgente al respecto.

La embajada peruana asegura que ha informado a las autoridades de su país de los hechos denunciado y solicitado “el urgente inicio de las investigaciones, con el objeto de identificar a los potenciales involucrados y, de corresponder, emprender las acciones legales pertinentes en el Perú”.

También explica que “se ha instruido a los Consulados Generales y Honorarios del Perú en España prestar prioritaria atención a cualquier eventual denuncia o comunicación de ciudadanos peruanos presumiblemente afectados por esta situación, a fin de tomar las medidas necesarias”.

Según la embajada, hasta ahora ninguna oficina consular de Perú en España “ha recibido ninguna denuncia o comunicación de condicionales presuntamente afectados”.

SEGUIR LEYENDO