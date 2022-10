Sector agropecuario se dinamiza por mayor producción de arándanos, aceitunas y mandarinas

El incremento del sector agropecuario peruano obedeció por la mayor producción de arándano, aceituna, mandarina, uva, entre otros.

Pese a los impactos del covid-19 y la crisis generada por el alza de los insumos agrícolas, el sector agropecuario peruano registró un crecimiento de 3,5% entre enero y agosto de este año en comparación al mismo período del año pasado, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

El crecimiento del sector agropecuario hasta el mes de agosto fue sustentado por la mayor producción del subsector Agrícola (+4,3%) y del subsector Pecuario (+2,1%).

En el subsector agrícola creció en 4,3%, básicamente por la mayor producción obtenida de arándano que aumentó en 67,3% (mayor superficie en producción en La Libertad, Lambayeque y Ancash), aceituna +55,8% (condiciones climáticas favorables para mayor producción en Tacna y Arequipa) y mandarina +12,1% (mayor producción en Lima e Ica).

También se destacó la producción de uva +11,8% (mayor superficie en producción en Ica, Lima y Piura), maíz amiláceo +9,0% (mayor producción en Cusco, Ayacucho y Apurímac, papa +7,9% (mayor superficie cosechada en Ayacucho, Cusco y Arequipa), cacao +6,8% (mayor superficie en producción en Ucayali, Junín y San Martín), entre otros.

Mientras, el subsector pecuario, que experimentó un crecimiento de 2,1%, promovido por la producción de pollo, se incrementó en 2,6% (mayor colocación de pollos bb de la línea de carne en Lima, Arequipa y La Libertad), leche cruda de vaca +2,5% (mayor número de vacas en producción en La Libertad, Cajamarca y Cusco), porcino +3,7% (mayor saca en Lima y La Libertad) y vacuno +1,0% (mayor saca en Junín, Amazonas y La Libertad).

Crece en agosto

Por su parte, en el mes de agosto, el sector agropecuario creció en 3,5% por el incremento del subsector agrícola en 5,4%, así como del subsector pecuario que incrementó en 0,9%.

En ese mes, el subsector agrícola aumentó en 5,4%, impulsado por la mayor producción obtenida de: aceituna +2288% (prolongación de la cosecha en Tacna), arándano en 44,7% (mayor superficie en producción en La Libertad, Lambayeque y Ancash), maíz choclo +33,0% (mayor producción en Apurímac, Arequipa y Ancash), palma aceitera +20,0% (mayor superficie cosechada en San Martín y Ucayali), entre otros.

El sector agropecuario en el Perú se mantiene dinámico pese a los impactos del covid-19 y la crisis generada por el alza de los insumos agrícolas.

Mientras, la producción pecuaria creció en 0,9% respecto al mismo mes del año anterior. Dicho resultado se debió principalmente a la mayor producción de pollo que incrementó en 1,0% (mayor colocación de pollos bb en Lima, Arequipa y Ancash), leche cruda de vaca +1,6% (mayor producción en La Libertad, Puno e Ica), porcino +2,4% (mayor saca en Lima, Ica y Arequipa) y vacuno +1,1% (mayor producción en Puno, La Libertad y Junín).

Exportaciones agropecuarias

Según el Banco Central de Reserva del Perú, las exportaciones de productos no tradicionales agropecuarios sumaron US$ 695 millones en julio del 2022, monto mayor en 12.3% frente al del mismo mes del 2021. En términos de volumen, estas exportaciones aumentaron en 6.4% frente a igual mes del año pasado, en tanto que los precios aumentaron 5.5% interanual.

Con ello, las ventas al exterior de productos agropecuarios acumularon un valor de US$ 4,210 millones en los primeros siete meses del 2022, un 9.2% superior a las registradas en el mismo periodo del año pasado, debido principalmente al incremento de los volúmenes embarcados en 9.3%.

El principal mercado de destino de los productos agrícolas peruanos es Estados Unidos, con ventas por US$ 254 millones en julio y US$ 1,405 millones en los primeros siete meses del año. Le sigue la Unión Europea, con ventas por US$ 188 millones en julio y US$ 1,251 millones entre enero y julio del 2022, puntualizó el BCR.

SEGUIR LEYENDO