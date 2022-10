Gonzalo Torres explica el origen de su famosa frase ‘aea’: “El meme es del pueblo”

Gonzalo Torres habló sobre el origen de su meme.

Gonzalo Torres es un conocido actor peruano que alcanzó la fama gracias a su personaje de ‘Gonzalete’ en la serie cómica Pataclaun. Esta serie de los años 90 se hizo tan popular que durante décadas se repitieron sus capítulos a través de la señal de Latina.

Debido a que las nuevas generaciones también pudieron disfrutar de este programa, en las redes sociales se viralizaron diferentes fragmentos que causaron gracia entre los cibernautas, quien no tuvieron mejor idea que hacer famosa una de las frases de ‘Gonzalete’.

En una entrevista que tuvo con el comunicador Carlos Orozco, Gonzalo Torres indicó que jamás hubieras imaginado que la palabra ‘aea’ se iba a convertir en un meme, incluso stickers de WhatsApp que muchas personas utilizarían.

“Me sorprendo también de que yo sea un meme, el ‘aea’ es un meme”, expresó bastante emocionado por lo que había logrado años más tarde con su personaje. Asimismo, intentó explicar en más de una ocasión que lo que hizo decir en verdad en aquella ocasión era ‘ah ya’.

“Y lo expliqué: ‘esto es así, es ‘ah ya’, pero no funciona así, no hay como explicarlo. (...) No soy yo, es el meme, el meme es del pueblo. (...) Quedó ahí. para qué explicarlo, eso tiene su vida propia, eso tiene su reinterpretación”, agregó.

Asimismo, le mencionó que su frase se ha convertido en parte del lenguaje popular, usado mayormente en el mundo del gaming, donde los jugadores para responder de manera irónica solo dicen: “Aea”. “Qué loco, eso es una cosa súper alucinante”, respondió Torres.

Además, en otro momento, Gonzalo Torres explicó los motivos de su salida de la radio, indicando que no fue una decisión suya, sino de la empresa; sin embargo, indicó que no les guarda ningún tipo de resentimiento, pues sabía perfectamente que era algo que podía pasar, especialmente con el tema de la pandemia.

En ese sentido, el actor aprovechó para comentar que tiene su propio postcast al lado de un amigo, pero que este todavía se encuentra en crecimiento y no llega a los 500 suscriptores, señalando que solo buscan creer de manera orgánica y no tienen planeado incluir dinero.

Encontró a su mascota

Hace unos meses, el actor pasó el susto de su vida al publicar en sus redes sociales que su perrita Bianca se había perdido en la zona de la curva de Chorrillos, por lo que solicitó la ayuda de sus seguidores para encontrarla.

“Mi perra Bianca se ha perdido hoy en la zona de la curva de Chorrillos. Puede estar en el malecón. Por favor si la ven, manden foto y llamen (...)”, escribió en un primer momento Gonzalo Torres, quien luego actualizó la información: “Gracias a todos. Ya la encontraron. Nos ha vuelto el alma al cuerpo. Gracias por compartir”.

