Más de 18 mil peruanos tramitaron su dispensa y justificación por no acudir a votar el domingo 2 de octubre. (Andina)

El domingo 2 de octubre se realizaron las elecciones municipales y regionales 2022 para elegir a las nuevas autoridades que estarán en el poder en el periodo 2023 – 2026.

Más de 24 millones de peruano estaban convocados a cumplir con su deber ciudadanos, sin embargo el ausentismo en diferentes partes del país fue una de las características de la jornada electoral.

Por ejemplo, en el distrito de San Isidro, el 33.8% de los vecinos no acudieron a sufragar. En San Borja la cifra del ausentismo alcanzó el 26.6%.

Ante esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que las 18:00 p. m. del martes 2 de octubre, recibió 18 mil 600 solicitudes para los trámites de dispensa y justificación por no acudir a las urnas el pasado domingo 2 de octubre.

“Se han presentado 18 mil 690 solicitudes para los trámites de dispensa y justificación, de las cuales se han atendido 10 mil 680. Todo nuestro equipo sigue trabajando para brindarles una rápida atención”, informó a través de su cuenta de Twitter.

El JNE recibió 18 mil 600 solicitudes para los trámites de dispensa y justificación

¿Cuáles son los motivos para presentar una dispensa o justificación?

Dispensa

Aquellos ciudadanos que no acudieron a votar pueden solicitar la exoneración de la multa por los siguientes motivos:

- Viaje al extranjero por razones académicas o motivos de salud

- Fallecimiento de familiar directo

- Robo o pérdida de documento nacional de identidad (DNI)

- Otras causales de fuerza mayor

El trámite tiene un costo de S/23.60 y para iniciar el procedimiento se debe adjuntar algún documento que sustente la falta.

En el caso de los peruanos que fueron diagnosticados con COVID-19 y cumplían su aislamiento en la fecha de las elecciones, el trámite es gratuito.

El JNE informó sobre las multas electorales para las Elecciones Regionales y Municipales 2022. (Andina)

Justificación

En el caso de los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa, ya sea titulares o suplentes, y no acudieron a cumplir con su deber, deberán tramitar la exoneración de la multa por los siguientes motivos:

- Desastres naturales o de origen humano

- Error en el padrón electoral

- Defectos en la actualización y organización atribuibles a las entidades electorales

- Impedimento de sufragio e instalación de mesa

- Personas con discapacidad física, mental, sensorial e intelectual

- Personas en prisión

- Población vulnerable a la COVID-19

- Gestantes

- Personas con hijos menores de dos años

- El trámite es gratuito y para iniciar el procedimiento se debe adjuntar algún documento que sustente la falta.

Ambas solicitudes de exoneración de multa se realizan de manera virtual a través de la plataforma Dispensa Virtual del JNE.

Aquellos ciudadanos que no acudieron a votar pueden solicitar la exoneración de la multa solo por algunos motivos. (Andina)

Multas por no votar

Los ciudadanos mayores de 18 años que no acudieron a votar deberán pagar una multa correspondiente establecida por la Ley N° 28859

Distritos no pobres: La multa es de S/92

Distritos pobres no extremo: La multa es de S/46

Distritos pobres extremos: La multa es de S/23

En el caso haya salido sorteado como miembro de mesa y no haya acudido al centro de votación para ejercer el deber cívico la multa es de S/230.

Los peruanos que no realicen el pago respectivo no podrán realizar cualquier acto relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.); y la negativa para intervenir en procesos judiciales o administrativos. Además, la imposibilidad de realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato; no poder ser nombrado funcionario público; y no poder inscribirse en cualquier programa social y/o obtener brevete o pasaporte.

SEGUIR LEYENDO