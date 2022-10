Jhilmar Lora deslizó que puede salir de Sporting Cristal: “Soy muy profesional y no le cierro las puertas a nadie”

Jhilmar Lora afronta una complicada temporada con Sporting Cristal y podría salir el 2023. (Club Sporting Cristal)

Sporting Cristal es el equipo que tiene más posibilidades de ganar el Torneo Clausura. Se ubica como líder con 28 puntos, a falta de seis partidos para que culmine el certamen doméstico. Parte de esta responsabilidad es del técnico Roberto Mosquera y el plantel de jugadores que tiene. Ahora, a pesar de que todo el grupo hace fuerza para lograr el ansiado objetivo, Jhilmar Lora no ha podido revertir su situación de suplente y no descartó salir a fin de año.

El futbolista de 21 años ha brindado una entrevista para el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, y manifestó su intención de tener una chance en el extranjero, aunque es consciente que debe levantar su nivel. En ese sentido, tampoco le cerró las puertas a jugar en otro equipo de la Liga 1. “A quién no le gustaría salir. Hay que trabajar para poder lograr eso. Debo encontrar mi mejor nivel para así buscar una oportunidad afuera. Igual, yo soy muy profesional y no le cierro las puertas a nadie”, dijo.

Y es que Lora sonó a mitad de este año para reforzar a Alianza Lima, club que había preguntado por su situación contractual, aunque la respuesta por parte de los dirigentes ‘celestes’ fue clara: no se vende. De esta manera, tuvo que quedarse en el equipo, cuyo contrato es hasta diciembre del 2023.

Si bien no descartó dejar La Florida, la consigna del lateral derecho está puesta en levantar su rendimiento y hacerse nuevamente con el puesto, que actualmente es ocupado por Johan Madrid. Frente a este panorama, promete seguir esforzándose por volver a la versión que asombró al medio peruano el 2021. “Estoy seguro de que voy a revertir este mal momento en lo personal y voy a tener el buen rendimiento que venía teniendo. Tengo que pelear el puesto con Johan Madrid como lo he venido haciendo. El hecho de no saber si seré titular hace que me esfuerce cada día más. Si me toca estar, que me agarre lo mejor preparado posible”, sostuvo.

Jhilmar Lora compartió una historia con Johan Madrid tras un duelo de Sporting Cristal. La relación entre los dos es más que buena.

Jhilmar Lora en Sporting Cristal y selección peruana

Jhilmar Lora debutó con Sporting Cristal en Primera División a finales del 2019 bajo el mando de Manuel Barreto. Pero no fue hasta el 2021 en que tuvo un impacto notable. Se ganó el titularato en base a su buen juego con los pies y constantes proyecciones al ataque por su banda. Además, lanzaba centros venenosos que lo convertían en un carrilero más que interesante para el Perú.

Esas apariciones lo llevaron a ser un habitual convocado a la selección peruana por Ricardo Gareca, teniendo participaciones en partidos de la Copa América de ese año y algunos de las Eliminatorias Sudamericanas.

No obstante, para este 2022 ha sufrido un enorme bajón futbolístico que lo ha relegado a la suplencia. Prueba de ello son los 12 encuentros en los que arrancó como titular, en donde solo pudo asistir en una ocasión entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Jhilmar Lora en un Perú vs Argentina en el Monumental de Núñez por Eliminatorias. (Agencias)

Presente de Sporting Cristal

Por otro lado, el canterano del conjunto ‘rimense’ expresó su alegría por la actualidad de su equipo, tomando en cuenta que están en el primer puesto del Torneo Clausura y con grandes chances de ganarlo. “Estoy muy feliz por el momento del equipo. Vamos partido a partido y en lo personal estoy tratando de recuperar mi nivel. Estoy esforzándome al máximo”, indicó.

Finalmente, dejó en claro que para alcanzar a ganar esta competencia y el título nacional a fin de año dependen de ellos mismos. “Hoy por hoy dependemos solo de nosotros y no vemos al costado a ver si alguno cae. Vamos partido a partido y ojalá se pueda dar lo que queremos”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO