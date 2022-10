Chorrillos: dinastía de la familia Miyashiro termina según resultados de Ipsos. Foto: Andina/Composición Infobae

Esta tarde, se llevó a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2022, donde a pocas horas se conocerá al próximo gobernador y alcalde distrital. En este caso, una de las grandes sorpresas son los resultados del distrito de Chorrillos que anuncia a un posible ganador, de acuerdo con la información en boca de urna de Ipsos Perú en América Televisión. Esto luego de conocerse que la dinastía de la familia Miyashiro terminó después de 24 años.

En esta jurisdicción el ganador sería Fernando Velasco del partido Alianza para el Progreso con un 36,9%, dejando atrás sorpresivamente a Augusto Miyashiro Yamashiro, quien fue elegido alcalde del distrito desde 1998 hasta el 2018. Sin embargo, luego lo reemplazó su hijo Augusto Sergio Miyashiro en el actual período.

Cabe precisar que, Augusto Miyashiro postuló con el partido Podemos Perú obteniendo el 19,1%, por lo cual tendría una amplia distancia con el aspirante de Alianza para el Progreso.

Dinastía Miyashiro

Augusto Miyashiro Yamashiro tiene 72 años y es un ingeniero industrial en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima que incursionó en la política desde hace más de 20 años. El candidato ganó las elecciones a la alcaldía de Chorrillos en el año 1999-2002. Luego también logró ser elegido en el 2003 y 2007 por el partido Somos Perú. En cambio, en el 2011-2014 y 2015-2018, pudo ser reelegido con otras organizaciones políticas.

No obstante, la alcaldía no pasó a manos de otra persona, debido que en el 2018 postuló su hijo, quien también logró llegar al sillón municipal. En esta oportunidad, no podrá continuar esta dinastía tras 24 años.

Cabe precisar que, el pasado mes de julio, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima ratificó la sentencia que declara culpable a Miyashiro Yamashiro. Esto debido al delito de negociación incompatible, por haber beneficiado a una empresa con una licitación pública.

En este caso, el Poder Judicial impuso cuatro años de prisión suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de tres años e inhabilitación por seis meses. De acuerdo con la tesis fiscal, el exburgomaestre logró firmar dos comprobantes de pago por un total de 907 mil soles a favor de la empresa, sin que la operadora excavadora ingrese a la municipalidad.

