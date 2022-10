Minería metálica cayó 4,23% en agosto por menor producción de cobre y otros metales

Los metales como el estaño, el molibdeno, la plata, el hierro, el zinc, el cobre y el plomo cayeron en agosto.

En agosto del 2022, el sector Minería e Hidrocarburos se contrajo en 5,01% por el comportamiento negativo de los subsectores componentes. El subsector de la minería metálica disminuyó 4,23% como resultado de los menores volúmenes de producción de estaño (-17,6%), molibdeno (-15,7%), plata (-11,2%), hierro (-8,1%), zinc (-2,9%), cobre (-2,4%) y plomo (-1,6%); sin embargo, creció la producción de oro (0,6%), reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De igual forma, el subsector de hidrocarburos registró una variación negativa (-10,37%) por efecto de la menor explotación de líquidos de gas natural (-38,1%); mientras que, aumentó gas natural (27,9%) y petróleo crudo (14,1%).

Electricidad

Según cifras preliminares, en setiembre del presente año, la producción del subsector electricidad se incrementó en 5,18% como resultado del mayor requerimiento de energía de origen termoeléctrico (7,00%) y de energías renovables (36,60%); no obstante, disminuyó la energía hidroeléctrica (-0,49%); en un contexto de recuperación de las actividades económicas.

Entre las empresas que incrementaron su producción destacaron: San Gabán, Chinango, Egemsa, Kallpa Generación, Empresa Generadora Huanza, Termochilca, Statkraft, SDF Energía y Engie.

Consumo interno de cemento

En el mes de agosto del presente año, el consumo interno de cemento creció 1,28% con relación a similar mes del año 2021, explicado por la ejecución de obras privadas, reflejándose en el aumento del despacho de cemento, de acuerdo al informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del INEI.

En el periodo enero-agosto de 2022, el consumo interno de cemento registró un aumento de 1,38% al compararlo con igual periodo del año 2021.

Sector pesca

En el octavo mes del presente año, el sector pesca disminuyó 14,75% como resultado de la menor extracción de especies de origen marítimo (-17,08%), destinado a consumo humano directo (-27,33%); tanto para la preparación de curado (-53,3%), congelado (-41,8%), así como para el consumo en estado fresco (-11,4%).

Por el contrario, creció el desembarque para consumo humano indirecto de anchoveta (harina y aceite de pescado), al registrarse una extracción de 35 295 toneladas, frente a las 2 689 toneladas reportadas en agosto del 2021, coadyuvado por la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona Sur del litoral, área de menor disponibilidad de este recurso.

Por otro lado, la pesca de origen continental se redujo en 4,40% explicado por la menor extracción de especies para consumo en estado fresco (-29,7%).

El sector pesca disminuyó 14,75% en el octavo mes del año.

Créditos de consumo

En agosto de 2022, los créditos de consumo se ubicaron en S/ 65 078 millones, seguido de los créditos hipotecarios con S/ 59 298 millones, incrementándose en 25,66% y 8,26% respectivamente, en comparación a similar mes del año 2021. Por el contrario, los créditos otorgados a empresas ascendieron a S/ 236 202 millones, registrando una reducción de 1,56%.

La colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple se situó en 6 millones 657 mil unidades, cifra mayor en 17,70%, respecto a igual mes del año anterior.

Importaciones

Durante el mes de análisis, el monto total importado fue de US$ 5 614 millones, incrementando 27,30%, respecto al valor registrado en agosto 2021; según información disponible de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas (SUNAT) al 28 de setiembre de este año.

En este resultado positivo contribuyó, la importación de materias primas y productos intermedios al situarse en US$ 3 174 millones y crecer en 42,29%, con relación al mes de agosto del año pasado. También, mostraron comportamiento favorable, la importación de bienes de consumo que se ubicó en US$ 1 108 millones incrementándose 23,86% y la adquisición de bienes de capital y materiales de construcción al ascender a US$ 1 332 millones, con un crecimiento de 4,17%.

Recaudación

Con información proporcionada por la SUNAT, en agosto del presente año, la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó 4 070 millones de soles y registró un aumento de 13,81% respecto a igual mes de 2021, seguido del impuesto selectivo al consumo que mostró un crecimiento de 9,07% y recaudó 485 millones de soles.

