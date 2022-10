Minedu ofrece 49 puestos laborales con sueldos de hasta S/ 9.000

La modalidad de postulación se informa en las bases. (Andina)

¿Buscas trabajo? El Ministerio de Educación (Minedu) lanzó varias convocatorias en busca de profesionales que ocupen 49 puestos laborales en 16 regiones del país y no solamente para profesores.

En esta ocasión Minedu no solo busca docentes, sino también especialistas, analistas, monitores, entre otros. Los sueldos están entre los S/ 2.500 y S/ 9.000, de acuerdo con el portal Convocatorias 2022. El plazo para postular vencerá el próximo martes 11 de octubre.

Las plazas anunciadas corresponden a las áreas de antropología, arte, administración, asistencia administrativa, asistencia de gerencia, asistencia de oficina, biología, bioquímica, ciencias económicas, comunicación social, contabilidad, derecho, economía, educación, educación artística, enfermería, farmacia, filosofía y folklore.

Los departamentos donde se requieren los puestos laborales son: Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

La modalidad de los puestos es Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Requisitos para los puestos

1. Sobre el perfil solicitado para el puesto: Se debe cumplir con la formación académica, experiencia laboral, cursos, conocimientos, especialidades, solicitados para el puesto vacante. Si no cumple con los requisitos sobre todo los que indica “ESPECÍFICO” o “IMPRESCINDIBLE” entonces no será considerado para la siguiente etapa del proceso.

2. Sobre la documentación que debe presentar. No solo se debe enviar el CV. En ocasiones es necesario adjuntar anexos, declaraciones juradas, fichas de inscripción, entre otros. Es en las bases donde se establece que documentación se debe enviar.

3. Modalidad de postulación. Se debe postular solo como se establece en las bases, que puede ser virtual, por correo o entrega en físico de tu documentación. Si no cumple con la modalidad o lo hace de otra manera que no está especificada en las bases, no será considerado en el proceso de selección.

¿Cómo postular?

La modalidad de postulación se informa en las bases y pueden ser alguna de estas 3 formas:

- Virtual: mediante la página web de la institución o el portal que se habilite para realizar su inscripción.

- Por correo: a través de un email que la institución informa en las bases. Para estos casos se recomienda solo enviar documentación en los plazos que indica el cronograma.

- En físico: En este caso la información requerida se debe presentar en mesa de partes de la institución o en la dirección que especifica las bases. A menos que se indique lo contrario en las bases, puede presentarlo una tercera persona o inclusive por currier, sobre todo para postulantes de provincia.

En las bases de cada convocatoria se informa la modalidad de postulación.

Si quieres conocer el número exacto de plazas disponibles, puedes ingresar en este enlace web. Así podrás saber el número de vacantes que existen, los años de experiencia solicitados, el lugar donde se prestará el servicio, el sueldo a percibir, y los requisitos de acuerdo a cada oferta de trabajo.

