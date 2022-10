Magaly Medina minimiza a Rodrigo González: “A mis enemigos los escojo yo, ellos no a mí”

Magaly Medina responde a Rodrigo González. (Instagram)

Hace unos días Rodrigo González arremetió contra Magaly Medina, asegurando que en ningún momento menospreció el rating que hace la ‘Urraca’ con sus destapes; sin embargo, recordó que ella durante un tiempo lo llamaba para genere contenido y así su programa pueda replicarlo.

“Tú me llamabas los sábados a las 9:30 de la mañana, cuando estaba durmiendo, y quería: ‘oye qué hay para hoy, no has puesto contenido, oye me puedes subir esta promo’”, relató el conductor.

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ precisó que ama su profesión y que no dejaría que nadie lo minimice, así tenga que trabajar desde su celular o en un programa de televisión.

“A mí nadie me minimiza en mi trabajo, no me voy a achicopalar ante nadie ni ante nada porque esto es lo que amo, para esto nací y es lo que más me apasiona en la vida”, indicó.

Por su parte, Magaly Medina, durante una entrevista con el diario Trome, indicó que no le iba a responder a Rodrigo González, pues ella es la que elige a sus enemigos y ellos no a ella, además que no no quiere darle notoriedad a las personas que buscan colgarse de su popularidad.

“Mira, no voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy súper ocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level”, dijo.

De otro lado, la conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ se refirió a su más reciente rencilla con Andrea Llosa, quien señaló que le parecía una ‘huachafada’ estar hablando sobre el rating que genera cada programa de televisión, especialmente si son de la misma casa televisiva.

“Las estadísticas y los números son lo más exacto que existe y ahí están. Los auspiciadores del programa lo tienen, los canales lo tienen, la gente que trabaja en los canales igual y no se manipulan. Hay gente que sí manipula sus cifras, porque les conviene y les duele que les digan la realidad, pero ahí están los números”, comentó,

Rodrigo González le recuerda a Magaly Medina que la ayudó a entrar a Latina TV. (Captura)

En ese mismo sentido, la ‘Urraca’ indicó que ella trabaja constantemente para conseguir un buen rating, pues no se conforma con lo que logra actualmente, por lo que se viene esforzando al máximo con su equipo.

“Yo todos los días trabajo por mi rating y se ven los resultados. Siempre quiero más y en eso estamos trabajando mi equipo y yo. Y como ya dije, no le voy a dar tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios”, sentenció.

