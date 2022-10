Macarena Gastaldo sobre acusación de agresión a mujer:“No dejaré que nadie me discrimine y me agreda”

Macarena Gastaldo responde sobre acusaciones de agresión a mujer. (Instagram)

La argentina, Macarena Gastaldo respondió fuerte y claro. La influencer usó sus redes sociales para pronunciarse luego que se emitieran unas imágenes en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, en las que se le ve golpeando en el rostro a una mujer en el hall de un edificio ubicado en Barranco.

Mediante sus historias compartió varios mensajes en los que realizó sus descargos sobre lo ocurrido, asegurando que no fue ella quien inició la agresión, sino la señora María del Pilar Ponce, quien aparece siendo la víctima en las imágenes de videovigilancia del edificio.

“O sea, ¿tengo que aguantar que una señora en un ascensor de la nada, por mi forma de vestir, me tire una piña (puñetazo), me insulte, insulte a mi fotógrafo, se ría de mi gato fallecido, burle de esa situación, toda callada, sin hacer nada? ¡Jamás!. No me dejé pegar por un hombre, muchos menos por una mujer que me agrede en todas sus formas”, inició.

La modelo argentina recalcó que fue ella la primera en denunciar el hecho en la comisaria de Barranco. “Y la primera que la denunció fui yo. Qué raro que la señora se demore 24 horas en hacer su respectiva denuncia y pasar médico legista. No dejaré nunca que nadie me discrimine y me agreda física y psicológicamente”, agregó.

Macarena Gastaldo reveló que lo que más le indignó de la pelea, fue que la señora Ponce se burlara de la muerte de su gatito, quien era como un hijo para ella.

“Si yo no me cuido, no lo hace nadie más. ¡Todos tenemos derecho a defendernos y siempre lo haré!. A mí, que me digan o hagan cualquier cosa, pero meterse con mi niño (gatito), insultar su muerte, ¿con qué necesidad?”, señaló.

Mensajes de Macarena Gastaldo en Instagram.

La exchica reality también cuestionó que los reporteros del programa de Magaly Medina no se comunicaron con ella para darles su descargo y que en el informe no mostraran las fotos de los arañazos que recibió ni el reporte del médico legista.

“Como les encanta la película, el morbo, eso les vende. Somos personas públicas, sí, pero somos ante todo personas como cualquiera, que se respeta de la misma manera, y por mi parte no dejaría jamás la falta de respeto en ningún aspecto”, finalizó.

¿Qué pasó?

La noche del viernes 30 de septiembre, Magaly Medina presentó en su programa un video donde se puede ver a la modelo Macarena Gastaldo golpear en el rostro a la señora María del Pilar Ponce en el hall de un edificio en el disitrito de Barranco.

La presentadora de televisión comentó que se ve a Macarena iniciar la agresión física mientras que la mujer agredida se trata de zafar de las manos de la influencer.

“Ella la agarra del cuello, la tira, le coge del cabello y luego alza la pierna y le da una patada en la boca... La mujer se agarra la boca y nariz porque ha recibido un buen patadón de Macarena”, detalló la popular ‘Urraca’

Macarena Gastaldo agrede a mujer. ATV/ 'Magaly TV: La Firme'

Ambas colocaron sus denuncias

Magaly Medina comentó en su programa que le parecía extraño que ambas mujeres presentaron versiones muy contradictorias en sus denuncias. Indicó que la primera en poner la denuncia en la comisaria fue Macarena Gastaldo cuando según el video la víctima es la otra mujer.

“Ella (Macarena) dice que, cuando ingresó al ascensor, la señora la arañó en el cuello, la empezó a insultar y cuando le increpa, reacciona en defensa propia y luego se agredieron mutuamente para después recibir más insultos”, narró la periodista.

Macarena Gastaldo golpea a mujer en la cara. (Captura: Magaly TV: La Firme

Al día siguiente, la agraviada María del Pilar Ponce colocó su denuncia en la comisaria de Barranco y señaló una versión totalmente distinta a la que indicó la modelo argentina. “Ella dice que entra al ascensor, llevaba unas cajas, se le cae unas bolsas y Macarena la patea, al recriminarle, ella le contesta de mala forma y luego se inicia la pelea”, narró el parte policial.

Finalmente, la presentadora de televisión expresó que sea cual sea el motivo de la riña, Macarena no debió actuar así y golpear a la mujer, porque nada justifica la violencia.

SEGUIR LEYENDO