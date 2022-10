Elecciones 2022: qué oficinas del Reniec estarán abiertas el fin de semana para la entrega del DNI

Solo en septiembre, más de 900 mil DNI estaban a la espera de ser retirados. (Andina)

Durante las Elecciones Regionales y Municipales 2022, es importante que los ciudadanos cuenten con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para poder ejercer su derecho al voto. Por ello, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viene realizando la entrega de estos documentos.

Sin embargo, muchos electores que han tramitado sus documentos anteriormente, aún no han recogido su DNI. Como se recuerda, un total de 24 millones 760 mil 62 peruanos están habilitados para votar este domingo.

Además, el Reniec informó que solo en septiembre, más de 900 mil documentos se encontraban a la espera de ser retirados. No obstante, dicha cifra bajó en las últimas semanas debido a que faltan pocas horas para los comicios, dijo la directora del Registro Electoral de Reniec, Lía Calderón.

Horario de atención

Los horarios disponibles en las oficinas del Reniec para quienes aún no se han acercado a realizar dicho proceso son: 1 de octubre entre 8:15 a.m. y 4:15 p.m. y el domingo 2 de octubre (día de las Elecciones 2022) entre las 7:45 a.m. y 4:45 p.m.

En ese sentido, las sedes del Reniec que se encargarán de atender este fin de semana para la entrega del DNI son:

Oficinas del Reniec que atenderán durante las Elecciones 2022. (Reniec)

No obstante, la vocera de Reniec sugirió verificar antes el estado del trámite en la web para poder ir a las oficinas. “Deben revisar que el documento esté impreso. Los ciudadanos desconocen que la emisión de un DNI genera validaciones, por eso recomendamos que antes de ir revisen la página web. Eso sí, no se requiere de cita para asistir a las oficinas”, acotó.

DNI caducos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) aplazó la vigencia del DNI caduco o que esté por caducar hasta el día de las Elecciones Regionales y Municipales 2022.

“La extensión de validez del DNI caduco hasta el domingo 2 de octubre es única y exclusivamente para ejercer el derecho al sufragio. Esta facilidad y medida excepcional se está dando únicamente por el día de las elecciones municipales y regionales”, detalló Carlos Castro Pinto, director de Servicios Registrales del Reniec, en Andina Al Día.

Sumado a ello, detalló que quienes quieran ejecutar otro tipo de trámites que requieran tener un DNI vigente, deberán hacer la renovación de su documento de identidad para tenerlo actualizado.

El funcionario manifestó que la institución sigue recibiendo solicitudes de trámites diversos todos los días, los cuales involucra la renovación del DNI. Pero aclaró que quienes lo gestionen esta semana ya no podrán recibir el nuevo documento antes de las elecciones.

“Estamos haciendo todos los trámites, incluso el duplicado de DNI, pero se ha informado de los plazos para realizarlo antes de las elecciones. En el caso de Lima y Callao, la fecha de cierre fue el 21 de setiembre. A estas alturas, estando a unos días del proceso electoral ya no garantizamos la entrega del nuevo DNI antes del 2 de octubre”, finalizó.

