El precio del dólar en el Perú continúa al alza y cierra septiembre rozando los S/ 4

El precio del dólar en el Perú cerró este viernes al alza y cotizó en S/ 3.984 por US$ 1, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCR). A pesar que la autoridad monetaria vendió US$ 89 millones en la jornada de hoy no pudo evitar que el sol se deprecie un 0.64%, según Bloomberg.

Esta mañana en el mercado paralelo o casas de cambio la cotización de la divisa americana llegó hasta S/ 3.99, mientras que en las ventanillas de los principales bancos del país se vendía hasta en S/ 4.05. Es así que el tipo de cambio se mantiene en su nivel más alto desde diciembre del 2021.

No se descarta que el billete verde siga subiendo en los próximos días en medio de las persistentes preocupaciones sobre la recesión global, con los inversores atentos a las intervenciones en actos públicos de varios funcionarios de la Reserva Federal en Estados Unidos.

Para explicar sobre el alza del dólar, Infobae conversó con el economista y CEO de Noncash, Omar Azañedo, quien dijo que desde la semana pasada se observa que la divisa americana viene trepando de a pocos, pero que incide fuertemente a que hoy su valor alcance a S/3.98.

“En la jornada de hoy hubo incluso un momento que el tipo de cambio llegó a S/3.99, con lo cual ya estuvo por superar los S/ 4.00. Sin embargo, al final de la jornada se tiene un dólar que se vende muy cercano a los S/ 4.00 en el mercado paralelo”, señaló Azañedo.

Tipo de cambio. Fuente: BCR

En cuanto a la evolución del dólar, el especialista sostuvo que a partir de julio de este año se vio que el billete verde empezó a registrar una subida escalonada. “En aquel mes tuvimos un tipo de cambio en casi 3.97%, ahora definitivamente los hemos superado, alcanzando el nivel máximo en setiembre en este año”.

Entre los factores del alza de la divisa americana, Azañedo explicó que desde el segundo semestre del 2022 se empieza a sentir la percepción de un menor crecimiento económico, no solo en el país, sino a nivel mundial, y en algunos casos aún se habla de recesión ante un escenario de crisis económica que se acentúa.

“Lo que ha acelerado un poco esto, desde la semana pasada, es la percepción del conflicto entre Rusia y Ucrania que se pueda agravar. Esta situación ha impactado a las expectativas de crecimiento económico en Europa, donde muchos hablan de una recesión, incluso el euro ha comenzado a perder valor que hoy está por debajo del dólar”, comentó el economista.

Esta mañana, en algunas casas de cambio el dólar ya se cotizaba en S/ 4.

Proyección

Hasta fin de año se espera que la divisa americana probablemente continúe al alza, incluso muy cercano a los S/ 4.00. Sin embargo, en lo que va del año, el sol aún se sigue apreciando frente al dólar en comparación a otras monedas de la región.

De acuerdo a Bloomberg, al 30 de setiembre, la moneda peruana apenas se aprecia un 0.5% en comparación al dólar americano este año, pero ya viene siendo superada por otras divisas de la región como el peso mexicano, el real brasileño y el peso uruguayo.

“En lo que resta del año es muy probable que el precio del dólar esté muy cercano a los S/ 4.00. No se ve aún claro que el dólar podría bajar o estabilizarse en octubre, debido a los factores internacionales que ya conocemos”, dijo Azañedo.

Asimismo, el economista dijo que a nivel local si se agrava la inestabilidad política, más allá de que en lo económico y monetario se trata de hacer bien las cosas, se podría expandir el valor del tipo de cambio.

“La volatilidad de la divisa americana en el país es aún incierta, sin embargo, si se anota una estabilidad o retroceso del tipo de cambio no significa que las cosas mejoren”, puntualizó.

