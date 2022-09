Elecciones 2022: los principales retos de los gobiernos locales y regionales en lo que les queda de mandato

Gobiernos locales y regionales: ¿Cuáles son los retos en medio de un año electoral?

A pocos días de acudir a las urnas a elegir a las nuevas autoridades municipales y regionales para los próximos cuatro años, los reflectores apuntan a los candidatos y sus campañas electorales, pero es importante no descuidar las acciones de los actuales alcaldes y gobernadores actuales, quienes están a meses de dejar sus cargos.

La Contraloría General de la República, en su Reporte de Obras Paralizadas en el Territorio Nacional, reveló que existe un total de 2.346 obras que se encuentran paralizadas a nivel nacional, lo que representa 29 mil 732 millones de soles, al 30 de junio del 2022. De esta cifra, 1.704 obras pertenecen a los gobiernos locales y 274 a los gobiernos regionales, y los que resultan afectados son los pobladores.

Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, en entrevista con Infobae, hizo un análisis del desempeño de los gobiernos locales y regionales durante los últimos meses de su administración.

“En muchos distritos se hacen un montón de obras al final del mandato y eso no es lo más efectivo”, consideró el especialista y señaló que estos proyectos que se hacen “a la volada” son obras mal planeadas y no es lo ideal.

Ejecución de obras

Cárdenas sostuvo que hay algunos proyectos, como los de mejoramiento y mantenimiento de pistas que pueden desarrollarse en plazos cortos, pero para grandes obras de infraestructura se requiere un plazo mayor.

En relación a las obras que se suelen ejecutar en los últimos meses de gobierno, indicó que actualmente existen índices públicos que miden cuánto se ejecutó o no del presupuesto destinado a su sector.

“Se puede ejecutar el presupuesto pero si no se ejecuta bien, no sirve de nada, es incluso peor, los fondos se tiran a la basura si están mal usados”, puntualizó y enfatizó que se debe observar con sumo cuidado las cifras de ejecución presupuestal. “No basta con mirar que se ejecutó, sino en qué se ejecutó y si se ejecutó bien o no, hay que ir un poquito más allá”, añadió.

Cuatro años quedan cortos

El especialista explicó que cuando las autoridades son nuevas y no cuentan con experiencia en gestión pública y no tienen un buen equipo, los primeros meses de mandato configuran un periodo de aprendizaje, lo cual perjudica la ejecución de obras en su jurisdicción. “Debería existir una continuidad que permita que las autoridades apenas toman el puesto puedan ejecutar las obras y no terminen desarrollándolas en los últimos meses del año cuatro de su mandato”, puntualizó.

Cárdenas señaló que las grandes obras como las de infraestructura vial, requieren de un tiempo mayor para iniciarla y terminarla, por lo que consideró que el periodo de cuatro años de mandato para las autoridades locales y regionales queda corto. “Debería regresar al plazo de cinco años”, opinó.

Asimismo, sostuvo que para los alcaldes y gobernadores es políticamente un incentivo que sean ellos mismos quienes adjudiquen e inauguren una obra. “No podemos ser ciegos a eso y no mirar esos incentivos que existen en la realidad”, agregó.

En ese sentido, dijo que cuando una autoridad comienza a hacer obras durante los últimos meses de su mandato tendría fines electorales, con el objetivo de que la población los recuerde ante una eventual postulación.

Es por esa razón que consideró factible la reelección de las alcaldes y gobernadores regionales, pero por una única vez, a fin de evitar que alguien se quede en el poder por años, como ya se ha registrado en algunos distritos.

Recomendación a las nuevas autoridades

El socio de Damma Legal Advisors sugirió a las próximas autoridades del periodo 2023-2026 pensar en un trabajo conjunto con el sector privado, principalmente en obras de infraestructura, mediante alianzas público-privadas (APP) y obras por impuesto (OxI). “Hay opción de movilizar capital privado para hacer obras que muchas regiones y ciudades necesitan, y para esto es importante la transparencia, cero corrupción, y crear confianza en la inversión privada”, puntualizó.

De otro lado, consideró importante que los equipos entrantes puedan reunirse con los equipos salientes, tal como se hace a nivel del gobierno central, para la entrega de cargos, sin embargo, señaló que no siempre se hace y recordó que actualmente hay gobiernos regionales y municipales que están descabezados debido a que sus autoridades están siendo investigadas. “Esa transición dista mucho de ser la ideal en muchos casos”, finalizó.

