Gustavo Zevallos respaldó la labor de Guillermo Salas en Alianza Lima: “Tiene visión del fútbol moderno”

El exdirigente opinó sobre la continuidad de 'Chicho' en el club 'blanquiazul'.

Alianza Lima ha experimentado una notable mejoría en las últimas fechas que lo han posicionado en lo más alto de la tabla del Torneo Clausura. Son tres victorias consecutivas las que ha conseguido y las mantienen con vida en su lucha por este certamen. Ahora, parte de este éxito es responsabilidad de Guillermo Salas, quien asumió la dirección técnica ante la salida de Carlos Bustos y ha levantado al equipo. En ese sentido, Gustavo Zevallos respaldó su labor y considera que está apto para continuar más allá de fin de año.

“Alianza tiene un plantel grande. Hay jugadores de experiencia que han sido importantes en una serie de resultados en los últimos años”, fueron las primeras palabras del exdirectivo en entrevista para Radio Ovación.

En eso, admitió que lo que le está ocurriendo al actual DT no le asombra, pues lo conoce de hace años, cuando dirigía a la reserva, y era consciente de que tenía una idea muy clara del fútbol moderno. “Lo de ‘Chicho’ no me sorprende. Tiene su sétimo año en el club. Cuando llegué al club, en el 2015, Salas dirigía al equipo de menores y él dirige como jugaba. Tiene sus fortalezas y visión de lo que es fútbol actual y, sobre todo, mucha llegada al jugador que todos lo reconocen. Ha tenido resultados favorables”, señaló.

Zevallos se mostró contento porque le hayan renovado a Salas hasta el final de la temporada, en una decisión que considera conveniente de parte de la directiva. “Pienso que la institución hizo bien ahora en darle la confianza para que trabaje más tranquilo hasta fin de temporada. Es una manera diferente de trabajar y es acertado por parte de la gerencia deportiva”, comentó.

Ahora, este contrato corto no le asegura a ‘Chicho’ de que pueda seguir para la próxima campaña. En esa línea, los altos mandos del club ‘blanquiazul’ tendrían en la mira contratar un estratega extranjero, aunque para Gustavo no sería descabellado seguir apostando por Salas, pese a que en algún momento podría tener un bajón de resultados.

“Imagino que están buscando en otro entrenador para el próximo año, pero no se olviden de Guillermo Salas. Es un joven entrenador que si llega el momento, a veces no hay que mirar hacia el costado si tienes al frente a la persona que se puede encargar, lo está demostrando. Seguramente en algún momento tendrá un resultado desfavorable, pero hay que verlo trabajar. Tiene toda las capacidades para que continúe al frente de la dirección técnica de Alianza”, sostuvo.

Cambio en resultados

Y es que Guillermo Salas asumió como entrenador luego de la salida de Carlos Bustos. Esto sucedió tras el empate sin goles ante la Academia Cantolao en el estadio Alejandro Villanueva el 10 de setiembre. Los ‘íntimos’ acumulaban tres empates, una derrota y una victoria, motivo por el cual se alejaron de los primeros lugares del Torneo Clausura.

Sin embargo, con la entrada de Salas, Alianza Lima repuntó y encadenó tres triunfos al hilo (2-1 ante Carlos Stein, 2-0 contra Melgar y 5-0 ante la Universidad San Martín). Estos resultados le han ubicado en el primer puesto con 27 puntos, dos encima de Sporting Cristal, que tiene un partido pendiente con ADT. Pero de todos modos, ha conseguido meterse en la lucha.

Alianza Lima venció 5-0 a San Martín por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1

Recuperación de jugadores

Ahora, la influencia del exfutbolista no solo se da a nivel de resultados, ya que también ha sabido recuperar futbolistas que venían con bajo rendimiento como Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Josepmir Ballón. Además de la cuota goleadora de Hernán Barcos, quien cada vez está más fino de cara al arco con sus tres tantos en los últimos dos encuentros.

Próximo partido de Alianza Lima

El martes 4 de octubre será el siguiente duelo de los ‘victorianos’. En esa fecha jugarán ante la Universidad César Vallejo en el estadio Mansiche de Trujillo a las 20:00 (hora peruana).

