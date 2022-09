Elecciones 2022: Deuda de Rafael López Aliaga ante la Sunat aumentó durante la campaña

Rafael López Aliaga aseguró que no le debe nada a la Sunat y que sus compañías han generado miles de puestos de trabajo. (Andina)

A pesar de decir que no tiene deudas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el empresario Rafael López Aliaga no volvió a decir la verdad. El aspirante a la alcaldía de Lima por el partido Renovación Popular tiene una cuenta pendiente que, parece, se seguirá elevando mientras el moroso no la acepte como tal.

Según el diario La República, en agosto se registra que López Aliaga debía pagar al fisco una suma que ascendía a S/35 millones 533 mil 649. Sin embargo, con el transcurso de la actual campaña municipal, este cifra aumentó y, ahora, se encuentra en un monto de aproximadamente S/35 millones 661 mil 081. De este dinero, Peruval Corp es la que tiene una deuda más elevada: S/17 millones 905 mil 740.

Luego le siguen Perú Holding de Turismo con S/8 millones 288 mil 213; Perú Hotel Monasterio con S/4 millones 735 mil 265 y Perú Hotel Machu Picchu con S/2 millones 991 mil 985.

Pese a que las cifras son claras, López Aliaga ha brindado una serie de argumentos para justificarse y, además, deslizó que todo se trata de una campaña de desprestigio y difamación en su contra porque aspira a llegar al sillón de la Municipalidad Metropolitana de Lima este domingo.

Candidatos a las alcaldía de Lima deben a la Sunat

“Lamentablemente, ha habido mucha difamación a mi persona. No debo nada a la Sunat. He generado 100.000 puestos de trabajo en mi país, he logrado invertir más de mil millones de dólares en mi país, mis empresas pagan más de 100 millones de soles al año a la Sunat”, dijo López Aliaga en un debate de Latina el pasado 11 de septiembre.

Panamá Papers

De otro lado, el líder de Renovación Popular es investigado por lavado de activos en la Fiscalía a raíz de caso Panamá Papers.

Según IDL Reporteros, la indagación contra López Aliaga surgieron como parte de un proceso que inició Yovana Mori, fiscal del equipo especial Lavajato.

En dicho registro, se indica un supuesto esquema de corrupción en la Caja Metropolitana de Lima, que habría favorecido a López Aliaga con más de un millón de soles en contratos que habrían realizado dos de sus empresas.

Este supuesto contrato, según señala la investigación, se concretó durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, y también procesada, Susana Villarán.

Daniel Urresti y Rafael López Aliaga estrecharon manos en evento en el Rímac.

De esta manera, la fiscal especializada en el tema de lavados de activos, hizo formal una investigación al líder de Renovación Popular por aparentemente haber favorecido contratos durante el periodo de la exburgomaestre de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Pero eso no es todo, IDL-Reporteros también detalló que la fiscal Manuela Villar, quien pertenece al segundo despacho de la primera fiscalía supra provincial de delito de lavado de activos, formalizó en julio de este año la investigación preparatoria contra el candidato a la alcaldía de Lima, en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Este proceso también incluye a uno de los socios de Rafael López Aliaga y a tres de sus compañías offshore, a raíz de las revelaciones en el caso Panamá Papers. Como se recuerda, el político y empresario fundó la compañía ACRES Sociedad Titulizadora S. A. el 15 de junio de 2011, meses después de iniciada la gestión de Susana Villarán.

Además, IDL-Reporteros reveló que se registra que uno de sus socios es ACRES Investments S. A., una compañía controlada por él mismo de manera conjunta con su socio Javier Riofrio Orrego.

Posteriormente, López Aliaga presentó a otros socios, entre los que se identifican a Rui Barraco y al empresario chileno André Muñoz Ramírez. Es importante señalar que este último personaje se hizo conocido en nuestro país por implementar el sistema de riesgos en el Banco Santander del Perú.

