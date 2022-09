‘Armonía 10′: Animador de orquesta es acusado de infidelidad por su expareja en programa de ‘Andrea’

Animador de 'Armonía 10' acusado de infidelidad por su expareja. ATV/ 'Andrea'.

El integrante de la orquesta ‘Armonía 10′, Leiser Paladines está implicado en un escándalo, ya que su expareja y madre de sus dos hijos lo acusó de infidelidad, en el programa de ‘Andrea’ de ATV.

Leiser Paladines acudió al programa de Andrea Llosa para que lo ayude a poder ver a sus hijos que hace meses no puede aproximarse a ellos, pero para sorpresa de él, al set de televisión llegó su expareja, Flor para desenmascararlo.

Orquesta de cumbia, 'Armonía 10'. (Facebook)

Resulta que Leiser Paladines en el tiempo de pandemia le pedía prestado dinero a Flor porque le decía que tenía COVID-19 y como no tenía presentaciones con la orquesta por el tema de las restricciones del Estado no podía costearlos, ella amablemente accedió y le daba.

Sin embargo, más adelante se enteró de que Leiser nunca estuvo enfermo y que el dinero que ella le entregaba era destinado para que el músico saliera con su amante.

“Si estoy aquí es por mis hijos, no porque quiero verte. Fingiste estar enfermo de COVID-19, llorabas por teléfono diciéndome que estabas mal. Te compré medicinas, te di plata, y no era COVID lo que tenía, era una amante. A mí me la presentó como amiga”, contó Flor.

Por su lado, el animador de ‘Armonía 10′, negó que le había pedido dinero, inclusive le pidió pruebas para comprobar lo que decía. Y por si fuera poco, delante de las cámaras señaló que no le fue infiel porque no había tenido ninguna relación con la madre de sus hijos.

Animador de 'Armonía 10' es acusado de infidelidad por su expareja.

Animador estuvo en prisión por violencia física

En el programa de ATV se reveló que Leiser Paladines fue denunciado por violencia física por Flor y por ese motivo estuvo en prisión por cinco meses y para sorpresa de todos la pareja regresó a vivir de nuevo juntos.

Ante tal situación, Andrea le preguntó a Flor por qué regresó con un hombre que había denunciado por violencia. “Él, con sus lágrimas de cocodrilo, fingiendo, me dijo que iba a cambiar, me pidió perdón y regresamos”, detalló.

Animador de 'Armonía 10' estuvo en prisión por violencia física hacia su expareja. ATV/ 'Andrea'

Leiser Paladine desea ver a sus hijos.

Y debido a todos estos problemas y sumado a la infidelidad, Leiser Paladines indicó que Flor no le permite ver a sus hijos hace varios meses. El músico bastante conmovido solicitó en el espacio de Andrea que le permitan ver a sus hijos.

“Hijos los adoro, todo esto se va a solucionar. Lo estoy arreglando de la mejor manera con mamá, los quiero bastante, son lo mejor que tengo en la vida. Siempre voy a estar ahí para ustedes. Los amo mucho, hijos”, manifestó entre sollozos.

Sin embargo, el animador de la orquesta de cumbia cambió el tono de sus palabras cuando se dirigió a Flor, revelando que a partir que ella perdió a una reciente pareja, ella lo molesta y no lo deja en paz.

“Me afecta no tener a mis hijos, tener que llegar a este momento para poder verlos, me parece increíble. En el momento más importante de mi carrera, de mi vida, me haces esto (Flor). Hay un Dios y el karma existe”, se dirigió a la madre de sus hijos con un tono amenazante.

Finalmente, la conductora Andrea Llosa les pidió que conversen y acudan a un Centro de Conciliación, que no se olviden que tiene dos niños y logren llegar a una solución por ellos, además de poder vivir en paz.

“Hay formas de conciliar, es cuestión de ponerse de acuerdo, ya son adultos y esto es por el bien de sus hijos”, puntualizó la presentadora.

SEGUIR LEYENDO