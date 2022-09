Shirley Arica presenta pruebas para demostrar que no participó en video íntimo. | Amor y Fuego

En las últimas semanas Shirley Arica viene siendo relacionada con un video pornográfico, por lo que la modelo decidió salir a pronunciarse en un entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’. Para ello, la popular ‘Chica realidad’ mostró unas fotografías que probarían que ella no es la joven que aparece en el material en mención.

De acuerdo a la exintegrante de ‘El Poder del Amor’, los tatuajes que tiene la protagonista de este video erótico no coinciden con los que tiene ella en la parte posterior de su cuerpo.

“Hay tatuajes que la chica no tiene como la flor de loto. Por eso he mandando las pruebas a la producción. Yo primero tenía una cruz y luego la mariposa, en el tatuaje de la chica no sale la cruz”, manifestó.

Pese a que Shirley Arica aclaró en diferentes ocasiones que no es la mujer de las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, confesó que esta vez quiso hacerlo en vivo y con pruebas debido a que esta situación sigue afectando a su familia.

“Nunca me he acostado con un gordito del brazo tatuado como el que aparece en el video. No soy la protagonista de ese video”, mencionó la ‘Chica realidad’ para las cámaras del magazine de Willax Televisión.

Asimismo, la exchica reality dio a conocer que habría una persona detrás de la difusión de este material que busca confundir a sus seguidores. Asimismo, indicó que tiene una idea del sujeto que se encuentra intentando perjudicar su imagen.

“Yo puedo tener una de quién puede haber sido. No entiendo el motivo, creo que es porque me ve tan tranquila y sin hacer nada. Bueno busca la manera de afectar las cosas que vengo haciendo”, comentó.

Shirley Arica se convirtió en conductora de televisión en Ecuador. (Foto: Instagram)

El papá de su hija no le pasa pensión de alimentos

En otro momento de la entrevista, como era de esperarse, le consultaron acerca de los problemas legales que tiene con su todavía esposo Rodney Pío, a quien en más de una ocasión lo acusó de no cumplir con su rol como padre al no pasar una pensión de alimentos para su pequeña.

Según conto la misma Shirley Arica, su expareja ha emprendido un nuevo negocio, pero no aporta económicamente a la crianza de su hija. “No pasa ni un sol partido por la mitad”, afirmó.

La ‘Chica realidad’ también precisó que todo lo viene llevando por la vía legal ya que él no cumple desde hace dos años. “No. No hasta ahora. Ya llevo en el trámite por alimentos más de dos años y sigo esperando”, sentenció.

