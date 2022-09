Guido Bellido exige a José Williams que conduzca la Mesa Directiva con imparcialidad

Guido Bellido, congresista de la República.

Guido Bellido hizo un llamado especial al titular del Parlamento peruano, José Williams, para que no realicen la sesión en el Congreso, donde se reconsiderará la moción de censura contra el ministro del Interior, Willy Huerta, porque coincide con la semana de representación de los legisladores.

Haciendo uso de sus redes sociales, el ex titular de la PCM, también exigió al actual presidente del Congreso que lleve una Mesa Directiva de forma imparcial y no sirviendo a un plan de vacancia y desestabilización del Ejecutivo. Incluso, Bellido expresó que de no hacerlo, podría correr con “la misma suerte” que Lady Camones, quien fue censurada por seguir una agenda fuera de sus obligaciones como presidente de dicho poder del Estado.

“Señor presidente del Congreso (José Williams) conduzca la Mesa Directiva con imparcialidad, abandone el camino vacador, obstruccionista y antipatriótico de sus predecesoras o correrá el mismo destino. Rechazamos el Pleno en semana de representación que busca imponer el plan vacador al ministro del interior”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Como se recuerda, la convocatoria para que los congresistas voten sobre la reconsideración de la censura contra el ministro Huerta se realizará este miércoles 28 de setiembre. Esto se debe a que, hace unos días, la oposición no logró los votos mínimos para que se proceda con la salida del titular del Mininter del gabinete ministerial.

Sin embargo, un grupo de bancadas ha solicitado, a través de un documento, que la Mesa Directiva del Pleno tenga “mayor capacidad para dirigirlos y rechace el pedido para llevar a cabo la reconsideración a la interpelación de Willy Huerta, ya que la mayoría se encuentra participando en la semana de representación”.

No habrá reprogramación

Luego de solicitar a través de un comunicado que se reprograme esta citación para evaluar la posible censura al ministro Huerta, el Oficial Mayor del Congreso, comunicó que no habrá cambio de fecha, por lo que pide a los parlamentarios conectarse de manera virtual. Asimismo, menciona que esta sesión “no pretende interrumpir en forma alguna la semana de representación”.

“El artículo 132 de la Constitución Política establece que las mociones de censura se debaten y votan entre el cuarto y el décimo día natural después de su presentación. Se trata entonces de un mandato constitucional que debe observarse y cumplirse para dar por culminado el procesamiento de la moción de censura (Moción de Orden del Día 3979) cuya votación ha sido materia de una reconsideración”, se lee en parte de la misiva.

Cabe mencionar que el Congreso tendría que contar con 66 votos si quiere que proceda la censura contra el titular del Ministerio del Interior. En caso, llegue a suceder, el titular del Ministerio del Interior deberá presentar su carta de renuncia ante el Ejecutivo y el presidente Pedro Castillo tendrá que aceptarlo, por lo que tendría que nombrar a su ministro número 73 en tanto solo 14 meses de su gestión.

