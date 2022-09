Corte de luz en Lima y Callao hoy sábado 24 de setiembre: zonas, distritos y horario

Corte de luz en Lima y Callao hoy sábado 24 de setiembre. (Andina).

Con el fin de “mejorar la calidad del servicio”, la compañía Enel ha establecido realizar la suspensión del servicio eléctrico en diferentes zonas y distritos de Lima y Callao.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la empresa anunció que, este sábado 24 de setiembre, habrá un corte de luz que podría durar varias horas. El motivo obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, se lee en el anuncio de Enel.

Cabe mencionar que, el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Sábado 24 de septiembre

SANTA ROSA 09:00 – 17:00

URB. STA. ROSA CALLE 4 CDRAS. 2, 3, 5, 7, CALLE 5 CDRAS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, CALLE 6 CDRAS. 1, 6, 7, CALLE 16 CDRA. 1, CALLE 17 CDRA. 4, CALLE 18 CDRAS. 5, 6, 9, CALLE 19 CDRA. 6, CALLE 20 CDRAS. 4, 6.

LOS OLIVOS 09:00 – 16:00

ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES DE PRO MZ. B, URBANIZACION PRO 4 SECTOR II ETAPA MZ. M4, URBANIZACIÓN LA ESTRELLA MZS. E, G, H, URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS DE PRO MZS. H, URBANIZACIÓN PRO MZS. V, V4, URB. PUERTA DE PRO MZS. 0, 4, A, B, B4, G, J, J4, K, K4, L, L4, M, M4, N, N4, O, O4, P, P4, Z, URB. PUERTA DEL SOL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, Z, URBANIZACIÓN SAN ELÍAS MZS. K, P.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 16:00

ASOC. EL PORVENIR MZS. B, C, ASOC. HIJOS DE HUARAZ MZS. A, B, C, D, ASOC. LA LÍNEA MZS. A, C, COOP. LOS SUREÑOS MZS. 14, A, I.

¿Cómo realizar un reclamo a Enel?

Si deseas realizar una queja por un descontento en el servicio de luz o facturación del consumo, puedes comunicarte con Enel de las siguiente tres formas:

Opción 1: A través de la plataforma de la empresa y este es link https://www.enel.pe/es/Ingresar.html

Opción 2: Llamar al centro de atención de Enel. Este es el teléfono 01 617 5000

Opción 3: De forma presencial en las oficinas de atención.

Para mayor información o comunicación con las empresas tienes habilitada la opción de correo.

Enel: fonocliente@enel.com

Luz del Sur: fonoluz@luzdelsur.com.pe

¿Qué debe contener mi reclamo?

1. Número de suministro de la casa.

2. Datos personales. Esto incluye el nombre, DNI, domicilio para noficaciones, teléfono y/o correo electrónico para que puedas ser contactado.

3. Si no eres el dueño del suministro y estás ayudando a algún familiar con el reclamo, te encontrarías bajo el papel de representante. En ese caso debes adjuntar una “carta poder simple”. Esta te permitirá actuar en nombre del reclamante.

4. Debes poner de forma clara y precisa el motivo real del reclamo. No te extiendas mucho, sé conciso.

DATO: Si la información que brindaste no está completa, la empresa debe comunicártelo. De ser así, tienes dos días hábiles para completar la información requerida; de lo contrario, tu reclamo aun no podrá ser atendido.

Cuando tu reclamo ingrese, la empresa te brindará un código de reclamo, de no ser así debes de exigirlo.

