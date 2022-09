Congreso: Presentan proyecto de ley para renovar a parlamentarios cada dos años y adelantar elecciones en 2024

(Andina)

Desde el Congreso de la República buscan que los parlamentarios sean renovados de su cargo cada dos años y medio, si es que la población no aprueba su accionar hasta ese entonces. Este proyecto de ley fue presentado por el legislador no agrupado, Edward Málaga.

Málaga sostuvo que la iniciativa 3145-2022/CR también propone que se adelanten las elecciones generales para el 2024, es decir, que se remueva como presidente de la República a Pedro Castillo y a la vicepresidenta Dina Boluarte.

“El presidente y la vicepresidenta de la República, elegidos en las Elecciones Generales de 2021 finalizan su mandato el 26 de enero de 2024. Los congresistas y representantes del Parlamento Andino elegidos en el mismo proceso electoral concluyen, asimismo, sus funciones ese día, dando paso al primer proceso de renovación parlamentaria establecido en el artículo 90 de la Constitución”, dice la propuesta del congresista.

Asimismo, el documento estipula los plazos en los que el mandatario deberá convocar a los nuevos comicios. “El presidente de la República convoca a elecciones generales dentro de las 24 horas de entrada en vigencia de la presente ley de reforma constitucional. Solo para este proceso electoral, el plazo señalado en el artículo 91 de la Constitución se reduce a tres meses”, continúa el oficio.

Piden evaluar a congresistas

En tanto, la parlamentaria de la bancada de Integridad y Desarrollo, Susel Paredes, se mostró a favor de que la ciudadanía evalúe el rendimiento de los congresistas a mitad de su gestión. En esa línea, manifestó que esta medida podría calmar el malestar que tiene la población hacia el Poder Legislativo.

“Es necesario que la ciudadanía nos evalúe a mitad de mandato porque una de las razones […] (de) la insatisfacción con el Congreso es que no tienen como calificar nuestro trabajo. Entonces ¿cómo lo califica? señalando a todo el mundo que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero eso es injusto porque no todos somos iguales”, declaró Paredes ante la prensa.

La excompañera de bancada de Málaga se mostró en contra de la reelección congresal y argumentó que “si ahora hay gente joven en el Congreso es porque no hay reelección inmediata”.

“Me parece muy saludable que no haya reelección inmediata. Más bien, es bueno porque entran nuevas generaciones y los congresistas con experiencia pueden ser asesores, para que con su experiencia orienten a los jóvenes”, añadió la parlamentaria.

Como se recuerda, Susel Paredes es una de las congresistas que apuestan por un adelanto de elecciones generales, y no solo presidenciales como han dado a entender otros parlamentarios. “Nos debemos ir todos, por eso el adelanto de elecciones es la figura constitucional más ordenada, además la crisis es responsabilidad de la Presidencia y del Congreso”, señaló. Cabe recordar que es el Poder Legislativo quien tiene mayor desaprobación por parte de la población, según las más recientes encuestas.

