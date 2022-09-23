Corte de luz en Lima y Callao hoy viernes 23 de setiembre: zonas, distritos y horarios

La compañía Enel continúa realizando cortes del servicio eléctrico en distintos lugares de Lima y Callao. Según anunció en sus redes sociales, este viernes 23 de setiembre habrá corte de luz en diferentes zonas y horarios.
A través de un comunicado, la empresa eléctrica indicó que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.
“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.
La suspensión del servicio de luz no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.
Viernes 23 de septiembre
SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00
URB. AZCARRUNZ BAJO MZ. F, AV. LURIGANCHO CDRA. 8, AV. PIRÁMIDE DEL SOL CDRA. 8, 9
SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 13:30
ASOC. AYACUCHO MZS. J, M, N, O, P, ASOC. SANTA ELIZABETH MZ. F, URB. CANTO BELLO MZ. T, AV. CANTO GRANDE CDRAS. 2, 25, 26, CALLE CARLOS III CDRA. 1, PSJE. AMADEO CDRA. 1, JR. CARLOS II CDRA. 25, JR. JUANA I CDRA. 25
SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 18:00
A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI MZS. 1A, A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, K, N, Ñ, A.H. JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, COOP. 12 DE DICIEMBRE MZS. A, B, K, P, COOP. VALDIVIEZO MZS. A, B, C, P, Q1, R1, P.J. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI MZS. A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, Ñ
VENTANILLA 09:00 – 18:00
A.H. BALNEARIOS MZS. S/N, 16, A, A1, A2, A3, B, B3, C, C1, C2, C3, C9, D, E, E1, E3, F, F2, F3, G, G3, H, I, J, K, L, LL, M, M2, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AGRUPACIÓN PARQUE ZONAL MZS. E, E1, F, G, H, K, L, A.H. OASIS DE PACHACÚTEC MZS. A, A1, A3, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, S1, T, T1, U, U1, V, W, X, Y, A.H. ÁREA INDUSTRIAL 3 MZ. B, A.H. ARMANDO VILLANUEVA MZ. B, A.H. LA LIBERTAD MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, URB. LOS 4 SUYOS MZS. A, B, C, D, E, G, J, K, A.H. OASIS SECTOR II MZS. B, C, C1, G, H, I, I1, J, J1, K, M, O, P, P1, Q, Q1, S, S1, T, T1, ASOC. PEQUEÑOS MICROEMPRESARIOS LOS ANDES DE VENTANILLA MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F1, G, G1, H, I, K, K1, M, N, P, T, T1, U, V1, W, W1, URB. PACHACUTEC SCT. I MZ. LL, URB. PACHACÚTEC MZS. A1, E, H, O, COOP. AMPERSUB AVIMAPA MZS. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, N, O, COOP. COMOVISION MZS. 4, D, E, F, G, H, I, J, K, COOP. INDOAMÉRICA MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, LL, PROY. ESP. PARQUE INDUSTRIAL 4 MZS. A, A2, C, C2, URB INCA PACHACUTEC MZ. B, URB. LOS 4 SUYOS MZ. E, URB. POP. DE INTERÉS SOCIAL ÁREA INDUSTRIAL MZ. H.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 11:30 – 13:30
ASOC. SANTA ELIZABETH MZS. A, K, L, URB. GANÍMEDES MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, Q, QLT, QLT1, URB. SAN IGNACIO MZ. F, JR. LAS GALAXIAS CDRAS. 25, 26, 27, JR. MARTE CDRAS. 3, 26, 27, JR. MERCURIO CDRA. 3, JR. VENUS CDRA. 3, JR. JÚPITER CDRA. 3, AV. CANTO GRANDE CDRA. 26, 27, AV. CONSTELACIÓN CDRAS. 26, 27, AV. EL SOL CDRA. 1, CALLE PLUTÓN CDRAS. 3, 26, JR. GANÍMEDES CDRAS. 2, 3, JR. SATÉLITE CDRA. 3, JR. SATURNO CDRAS. 1, 2, 3
SAN JUAN DE LURIGANCHO 11:30 – 13:30
AVENIDA CANTO GRANDE, AVENIDA CONSTELACION MZ I, J, JIRON JUPITER MZ D, E, S/N, JIRON LAS GALAXIAS, JIRON LAS GANIMEDES MZ A, B, C, D, Q, JIRON MARTE MZ, JIRON ORION, JIRON SATELITE, JIRON SATURNO MZ A, B, K, M, L, Q.
CALLAO 14:00 – 16:00
AV. NESTOR GAMBETA KM.7.5 MZS. B, B11, B13, D, Z
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