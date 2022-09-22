COLOMBIAAMÉRICAMÉXICOARGENTINATENDENCIASDEPORTES
Jueves 22 de Septiembre de 2022
Perú Últimas NoticiasElecciones 2022PolíticaDeportesEntretenimiento
Perú

Corte de luz en Lima y Callao hoy jueves 22 de setiembre: zonas, distritos y horarios

Enel anunció la suspensión del servicio por obras de mantenimiento. Varios distritos serán afectados, por lo que pidieron tomar precauciones.

22 de Septiembre de 2022
Corte de luz en Lima y Callao. (Foto referencial: Cuartoscuro)
Corte de luz en Lima y Callao. (Foto referencial: Cuartoscuro)

La empresa Enel continúa realizando la suspensión del servicio eléctrico en diferentes distritos de Lima y Callao. El motivo obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

Es así que, este jueves 22 de setiembre habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. Dicha suspensión del servicio no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios, informó la compañía en un comunicado en redes sociales.

Corte de luz, hoy jueves 22 de setiembre

PUEBLO LIBRE 09:00 – 16:00

AVENIDA COLOMBIA CDRS 2, 5, 6, 7, AVENIDA DEL RIO CDRS 1, 2, 3, AVENIDA RIO GRANDE, CALLE BAHIA, CALLE BARRANQUILLA, CALLE COPACABANA, CALLE GONDAL, CALLE MAIPÚ, CALLE RIVADAVIA, CALLE SALTA, CALLE SIMON CONDORI, JIRON GENERAL VARELA CDRS, 19, 20, 21, JIRON JUAN JOSE PASO CRDS 1, 2, 3, JIRON MANUEL BELGRANO, JIRON PEDRO RUIZ GALLO, PARQUE BAHI,A PARQUE BORGOÑO, PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI, PARQUE MALDONADO, PARQUE BRASILIA, PROLONGACION 28 DE JULIO CDRS 7, 8, 9.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:30

ASOC. SR. DE LOS MILAGROS DE PACHACAMILLA MZS. 0, A, B, C, D, E, F, G, G3, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, Z, HUMANO CERRO CANDELA MZS. A, B, B3, B5, B6, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, AMP. CERRO CANDELA MZS. C, C1, C4, ASOC. VILLA VICTORIA CHUQUITANTA MZS. B, C, D, AMP. VILLA VICTORIA CHUQUITANTA MZS. A, B, A.H. VISTA ALEGRE MZS. G, M, ASOC. VIV. SR DE PACHACAMILLA MZ. K, ASOC. BRISAS DEL MAR MZ. E, ASOC. HORIZONTE AZUL MZ. A, ASOC. LAS TERRAZAS DE OQUENDO MZ. B, ASOC. MONTE OLIVO MZ. A, ASOC. RES. CHUQUITANTA MZS. A, B, C, D, E, M, ASOC. URANIO MZS. A, B, C, Z, CIUDAD SATÉLITE RES. NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, COOPERATIVA HIJOS DE SANTA CRUZ MZS. A, A1, B, B1, C, Z, PROG. VIV. BELLAVISTA MZS. A, B, C, D, E, PROG. VIV. LA ARBOLEDA MZS. A, B, C, D, E, F, PROG. VIV. RES LOS LAURELS OQUENDO MZ. I, PROG. VIV. RESD LAS TERRAZAS DE CHUQUITANTA MZ. C, URB. IGNA MZS. A, B, D, E, F, URB. GIRASOLES DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, URB. LAS BRISAS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, URB. LAS MERCEDES DE OQUENDO MZS. A, B, C, URB. LAS TERRAZAS DE CHUQUITANTA MZS. 9, B, C, URB. LOS FLORALES DE OQUENDO MZ. A, URB. LOS LAURELES MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, URB. LOS OLIVOS DE OQUENDO MZS. D, E, Z, URB. LOS ROBLES DE OQUENDO MZS. A, B, C, URB. PARQUES DE OQUENDO MZ. A, URB. SAN JUAN DE OQUENDO MZ. A, JR. SAN MARTÍN DE PORRES CDRA. 4.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:30

CALLE 1, 3, CALLE B, CALLE S/N MZ A, C, D, E, F, O, P, Q, R, S, T, U, ASENTAMIENTO HUMANO CANGALLO, PASAJE 1, 2, 3, 4, 5.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 15:30

URB. LAS CASUARINAS MZS. A, K, K1, L, U, U1, Y, Y1, CALLE 8 CDRA. 32, JR. JORGE LUIS MENDÍVIL CDRAS. 1, 2.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 18:00

ASOC. LOS PORTALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, A1, B, C, D, E, ASOC. TRES REGIONES MZS. 174, A, B, C, D, CENTRO POBLADO EL PORVENIR MZS. 174, A, B, C, D, URB. ALAMEDA DEL NORTE MZ. I2.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 18:00

URB. ALAMEDA DEL NORTE MZS. I2, J, J2, K, K2, L, L2.

HUAURA 08:30 – 12:30

UBR. LEVER PACOCHA MZ C LADO MZ D; MZ D LADO MZ C; MZ B; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

SIGUE LEYENDO

Se suspenderán los subsidios en las facturas de luz a quienes no los necesiten, anunció el Gobierno
El 53.5% de la población mayor de edad tiene alguna cuenta en el sistema financiero
Mira los 8 mejores consejos para ahorrar agua y energía cuando uses la lavadora

TEMAS RELACIONADOS

Enelcorte de luzperu-noticias

MÁS LEIDAS AMÉRICA

Así fue la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU

Los debates de los líderes continúan centrados en la guerra en Ucrania y el impacto que este conflicto genera tanto en Europa como en otras regiones del mundo

ODPE Chanchamayo recibió material electoral para jornada electoral de octubre

Jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Chanchamayo recibió a la unidad móvil que trasladó los paquetes con las cédulas de sufragio, actas electorales, y otros.

La selección de baloncesto de EEUU retiró el número 15 de Brittney Griner hasta que la jugadora sea liberada por Rusia

La estadounidense, de 2.06 metros y que militaba al momento de su detención en el equipo ruso UMMC de Yekaterimburgo, se declaró culpable de introducir aceite de cannabis en Moscú

Bono Wanuchay: conoce el nuevo plazo para cobrar este beneficio económico

Productores con menos de dos hectáreas podrán acceder a esta ayuda de 350 soles.

Poder Judicial rechaza recusación formulada por alcalde de Anguía contra juez Raúl Justiniano

Justiniano Romero está a cargo de la evaluación de la solicitud de impedimento de salida del país por 36 meses contra la primera dama, Lilia Paredes.
MAS NOTICIAS
TE PUEDE INTERESAR

Un corredor de bolsa con un gran historial de aciertos predijo al campeón del Mundial de Qatar

Mundial 2022

“Quiero que pasemos todo el día desnudos”: filtraron mensajes sexuales de Adam Levine a su profesora de yoga

Super Bowl LIII Halftime Show &#8211; New England Patriots v Los Angeles Rams

Un corredor de bolsa con un gran historial de aciertos predijo al campeón del Mundial de Qatar

Mundial 2022

Estas 3 webs crean imágenes con inteligencia artificial usando palabras

Dall-E

El sismo del 19 de septiembre, ese fenómeno al que los mexicanos más irónicos le encuentran tres explicaciones

Segundo simulacro nacional

El ocicat, un leopardo con alma de gato

Ocicat

MUNDO

Ley de Humedales: el plenario de comisiones debate hoy las propuestas para solucionar un tema urgente

Ley de Humedales: el plenario de comisiones debate hoy las propuestas para solucionar un tema urgente

Corte de luz en Lima y Callao hoy jueves 22 de setiembre: zonas, distritos y horarios

Así fue la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU

Sismo: CFE restableció suministro eléctrico a 45% de usuarios afectados en CDMX y Edomex

ODPE Chanchamayo recibió material electoral para jornada electoral de octubre

DEPORTES

La selección de baloncesto de EEUU retiró el número 15 de Brittney Griner hasta que la jugadora sea liberada por Rusia

La selección de baloncesto de EEUU retiró el número 15 de Brittney Griner hasta que la jugadora sea liberada por Rusia

Tras la difusión del audio del piloto, todo lo que se sabe de la muerte de Emiliano Sala: el único condenado y la gran deuda pendiente

El brutal desgaste físico de Checo Pérez previo al GP de Singapur

5 perlitas del homenaje a Ponzio: entrada en modo Batman, el lujo de Francescoli que hizo saltar a Gallardo y el “blooper” de Bologna

Canelo Álvarez perdería un contrato millonario por la lesión que sufrió en la mano

ENTRETENIMIENTO

Así vivió Dua Lipa el sismo de esta madrugada en la CDMX

Así vivió Dua Lipa el sismo de esta madrugada en la CDMX

Tom Hardy: de estrella de Hollywood a campeón de jiu-jitsu

Drew Barrymore confesó que puede pasar años sin tener sexo: “¿Qué me pasa?”

Mamá de Vadhir Derbez fue cuestionada sobre el presunto papel de su hijo en lesión de Eugenio Derbez

“Quiero que pasemos todo el día desnudos”: filtraron mensajes sexuales de Adam Levine a su profesora de yoga

TENDENCIAS

Los niños pierden casi una noche de sueño a la semana por culpa de las redes sociales

Los niños pierden casi una noche de sueño a la semana por culpa de las redes sociales

La leucemia mieloide crónica puede controlarse si se consulta temprano y se cumple con el tratamiento

Cómo el ejercicio actúa en la memoria y por qué más intenso puede ser peor

Qué es el horario de protección al mayor y por qué es fundamental establecer una rutina

Por qué el COVID puede provocar coágulos sanguíneos hasta casi un año