Corte de luz en Lima y Callao hoy jueves 22 de setiembre: zonas, distritos y horarios

La empresa Enel continúa realizando la suspensión del servicio eléctrico en diferentes distritos de Lima y Callao. El motivo obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.
Es así que, este jueves 22 de setiembre habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao. Dicha suspensión del servicio no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios, informó la compañía en un comunicado en redes sociales.
Corte de luz, hoy jueves 22 de setiembre
PUEBLO LIBRE 09:00 – 16:00
AVENIDA COLOMBIA CDRS 2, 5, 6, 7, AVENIDA DEL RIO CDRS 1, 2, 3, AVENIDA RIO GRANDE, CALLE BAHIA, CALLE BARRANQUILLA, CALLE COPACABANA, CALLE GONDAL, CALLE MAIPÚ, CALLE RIVADAVIA, CALLE SALTA, CALLE SIMON CONDORI, JIRON GENERAL VARELA CDRS, 19, 20, 21, JIRON JUAN JOSE PASO CRDS 1, 2, 3, JIRON MANUEL BELGRANO, JIRON PEDRO RUIZ GALLO, PARQUE BAHI,A PARQUE BORGOÑO, PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI, PARQUE MALDONADO, PARQUE BRASILIA, PROLONGACION 28 DE JULIO CDRS 7, 8, 9.
SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:30
ASOC. SR. DE LOS MILAGROS DE PACHACAMILLA MZS. 0, A, B, C, D, E, F, G, G3, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, Z, HUMANO CERRO CANDELA MZS. A, B, B3, B5, B6, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, AMP. CERRO CANDELA MZS. C, C1, C4, ASOC. VILLA VICTORIA CHUQUITANTA MZS. B, C, D, AMP. VILLA VICTORIA CHUQUITANTA MZS. A, B, A.H. VISTA ALEGRE MZS. G, M, ASOC. VIV. SR DE PACHACAMILLA MZ. K, ASOC. BRISAS DEL MAR MZ. E, ASOC. HORIZONTE AZUL MZ. A, ASOC. LAS TERRAZAS DE OQUENDO MZ. B, ASOC. MONTE OLIVO MZ. A, ASOC. RES. CHUQUITANTA MZS. A, B, C, D, E, M, ASOC. URANIO MZS. A, B, C, Z, CIUDAD SATÉLITE RES. NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, COOPERATIVA HIJOS DE SANTA CRUZ MZS. A, A1, B, B1, C, Z, PROG. VIV. BELLAVISTA MZS. A, B, C, D, E, PROG. VIV. LA ARBOLEDA MZS. A, B, C, D, E, F, PROG. VIV. RES LOS LAURELS OQUENDO MZ. I, PROG. VIV. RESD LAS TERRAZAS DE CHUQUITANTA MZ. C, URB. IGNA MZS. A, B, D, E, F, URB. GIRASOLES DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, URB. LAS BRISAS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, URB. LAS MERCEDES DE OQUENDO MZS. A, B, C, URB. LAS TERRAZAS DE CHUQUITANTA MZS. 9, B, C, URB. LOS FLORALES DE OQUENDO MZ. A, URB. LOS LAURELES MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, URB. LOS OLIVOS DE OQUENDO MZS. D, E, Z, URB. LOS ROBLES DE OQUENDO MZS. A, B, C, URB. PARQUES DE OQUENDO MZ. A, URB. SAN JUAN DE OQUENDO MZ. A, JR. SAN MARTÍN DE PORRES CDRA. 4.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:30
CALLE 1, 3, CALLE B, CALLE S/N MZ A, C, D, E, F, O, P, Q, R, S, T, U, ASENTAMIENTO HUMANO CANGALLO, PASAJE 1, 2, 3, 4, 5.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 15:30
URB. LAS CASUARINAS MZS. A, K, K1, L, U, U1, Y, Y1, CALLE 8 CDRA. 32, JR. JORGE LUIS MENDÍVIL CDRAS. 1, 2.
PUENTE PIEDRA 10:00 – 18:00
ASOC. LOS PORTALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, A1, B, C, D, E, ASOC. TRES REGIONES MZS. 174, A, B, C, D, CENTRO POBLADO EL PORVENIR MZS. 174, A, B, C, D, URB. ALAMEDA DEL NORTE MZ. I2.
PUENTE PIEDRA 10:00 – 18:00
URB. ALAMEDA DEL NORTE MZS. I2, J, J2, K, K2, L, L2.
HUAURA 08:30 – 12:30
UBR. LEVER PACOCHA MZ C LADO MZ D; MZ D LADO MZ C; MZ B; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.
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