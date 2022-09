Cómo se descubrió el Alzheimer y qué rol juega Perú en su tratamiento

Hasta el momento la enfermedad no tiene cura y ya pasaron más de 100 años desde su descubrimiento.

El alzheimer es un mal devastador que sufre no solo el paciente, sino que involucra emocionalmente al entorno. Se estima que afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años, siendo una de las enfermedades más comunes en personas de la tercera edad. Pese a que afecta a millones en el mundo, aún no se ha descubierto cómo curarla. Un trastorno que en sus etapas más avanzadas hace que no reconozcamos a nuestros seres queridos, e incluso que no recordemos quiénes somos.

En el Perú, de la mano del primer y único Banco de ADN, se ha encontrado un instrumento valioso para la investigación de enfermedades neurológicas como el alzheimer.

Ilustración de una persona con la enfermedad de Alzheimer. (foto: Saber Vivir)

Cómo se descubrió el Alzheimer

Esta enfermedad, que se prevé afectará a 135 millones de personas en el 2050, fue descubierta por el neurólogo y psiquiatra alemán Alois Alzheimer en el año 1901, cuando tenía 37 años. El médico, nacido el 14 de junio de 1864 en Baviera, ingresó en la Institución de Enfermos Mentales y Epilépticos de Frankfurt a una mujer de 51 años (Auguste D.) con un cuadro de síntomas extraño: constante estado de confusión y agitación, desorientación en el espacio y en el tiempo, fallos en la memoria, conductas paranoides y deambulaba de forma persistente por la habitación que le había sido asignada.

Auguste D. (CC).

En el año 1906, Auguste murió y el doctor Alzheimer solicitó permiso para estudiar su cerebro. Al examinarlo se percató de que una parte se había reducido y que un tercio de las neuronas habían sido destruidas por una especie de costras, actualmente conocidas como placas seniles y ovillos neurofibriliares. Si bien estas primeras observaciones fueron cruciales para el descubrimiento inicial del alzheimer, actualmente aún queda mucho por investigar pues son numerosas las incógnitas que rodean esta enfermedad.

En la XXXVII Conferencia de Psiquiatría del Sudoeste Alemán, en noviembre de 1906, Alois Alzheimer presentó el estudio titulado sobre una enfermedad específica de la corteza cerebral, donde se describía por primera vez un trastorno inusual de la corteza cerebral cuyos síntomas principales eran pérdida de memoria, desorientación, alucinaciones y, finalmente, y en todos los casos, la muerte. Esta afección que se había diagnosticado por primera vez en Auguste Deter (pese a que en un principio Alzheimer consideró que la enfermedad que había descubierto era rara), ahora sabemos que se trata de una de las causas más comunes de demencia. Fue Emile Kraepelin, considerado el fundador de la psiquiatría moderna, quien bautizó la nueva dolencia con el nombre de “enfermedad de Alzheimer” en honor a su descubridor, en la octava edición de su Manual de Psiquiatría, publicada en 1910.

El doctor alemán se dedicó por muchos años a la investigación de esta enfermedad (DN).

Alzheimer en el Perú

Según datos del Minsa de noviembre del año pasado, en el Perú son 200.000 personas mayores de 60 años quienes padecen Alzheimer. Por otro lado, Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que hay más de 47 millones de personas con esta enfermedad a nivel global.

Sin embargo, se viene trabajando para encontrar más infomación sobre esta enfermedad y poder combatirla. El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) tiene el primer y único Banco de ADN en el Perú. Desde su inauguración, hace casi un año, ha cobrado importancia en la comunidad científica nacional e internacional, no solo por sus características exclusivas, sino también porque se ha convertido en un instrumento valioso para la investigación de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas de diverso tipo, entre otras.

En opinión de la PhD Phyllis Catherine Harbor, líder de investigación del Cleveland Clinic en Estados Unidos, el nivel que ha alcanzado el Banco de ADN del INCN es de excelencia (El Peruano).

Es por ello, para quienes están dedicados a la investigación, el repositorio de muestras del Banco de ADN del INCN les abre camino en la búsqueda de nuevos tratamientos, no solo para enfermedades neurológicas, sino también para otras especialidades.

¿Cómo prevenir el Alzheimer en los adultos mayores?

Cynthia Salcedo, médica de La Positiva Seguros, brinda cinco consejos para prevenir el Alzheimer en los adultos mayores:

- Invítalo a ejercitarse

- Estimula su mente a través del juego

- Escúchalo atentamente y conversa con él

La estimulación cognitiva de lenguaje es importante en el tratamiento de pacientes con Alzheimer.

- Cuida sus horarios de sueño:

- Practiquen juntos ejercicios de relajación

