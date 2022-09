Luciano Pereyra cuenta detalles de lo que será su primer concierto en Perú: “Es una deuda que tenía pendiente”

Luciano Pereyra es un cantante y compositor argentino. | Universal Music Group

El cantante argentino Luciano Pereyra brindará su primer concierto en Perú este 29 de noviembre en Arena Perú. Pese a haber venido en muchas ocasiones a nuestro país, jamás se dio la oportunidad de incluirnos en una de sus giras, hecho que el artista lamenta profundamente. “Era una deuda que tenía pendiente”, señaló a Infobae.

En conversación con nuestro medio, Luciano Pereyra señaló que ya cuenta los días para que la reunión con sus fans se concrete, además de darnos detalles de su reciente lanzamiento, un disco físico llamado ‘De hoy en adelante’, el cual se inició antes de la pandemia y culminó después de ella.

El artista también se refirió a la fusión constante que hace con los géneros, sin embargo, aclaró que jamás lo verán usando algún lengua urbano que se ha hecho tan popular hoy en día.

A pocos días para tu primer concierto en Perú, ¿cómo te sientes?

Ansioso. Ya me estaba tardando, demasiado, es una deuda que tenía pendiente con Perú y estoy super ansioso con este 29 de septiembre en el Arena Perú. Estoy muy emocionado, primero de volver a estas giras presenciales, de estar nuevamente en Lima, saber que ya llega el concierto, para mi es maravilloso.

Viniste a Perú en agosto para reunirte con tus fans, ¿qué tal la experiencia?

Hermoso, increíble, siempre Perú ha sido muy cariñoso, muy cálido en cada visita cada vez que he tenido la posibilidad de estar acá. Siempre han sido muy cálidos, eso se los voy a agradecer eternamente.

¿Por qué esperaste tanto tiempo para incluirnos en tus giras?

Perú estaba programado para la gira internacional latinoamericana y no se pudo por la pandemia, pero yo confío en que los tiempos de Dios son perfectos, y por algo Dios quiere que el concierto sea en septiembre de este año, Dios quiera que sean muchos más años de visita no solo en Lima, sino en todo el Perú.

Te referiste a la pandemia, este será uno de tus primeros conciertos presenciales...

Sí, y lo disfruto mucho. Siempre lo he hecho, pero siento que se ha multiplicado más después de lo que nos ha enseñado esta pandemia. Cada reencuentro con el público, a mi me emociona muchísimo, el reencontrarnos con una canción, nada se asemeja a un concierto en vivo, tener ese contacto tan estrecho con el público, no tengo otra forma de agradecer tanto cariño que no sea cantando, este 29 de septiembre tampoco va a ser la excepción. Estoy super ansioso de que llegue ese día.

¿Le dices adiós a los streaming?

Yo lo usé, tampoco fui la excepción, realmente nos ha golpeado muy duro a todos. Una pandemia y una pausa mundial que no esperábamos por nada, la tecnología ha jugado un papel importante, fue el medio de comunicación más importante que hemos tenido. Tuve la posibilidad de hacer un concierto vía streaming, pero por suerte, ya no más, basta (risas).

¿No te adaptaste?

Fue muy raro, me adapté como pude (risas). Era muy difícil, pero sí sabía que era el único medio que teníamos para estar conectados con la gente y para poder hacer música con la felicidad que eso me genera. La música fue también de mucha compañía para todos, fue un momento muy duro y al final del día me di cuenta que tenía mucho más por agradecer que por padecer, seguir trabajando en lo que me gusta, más allá de la distancia o que sea solo a través de manera digital, tener un techo, un plato de comida, no haber pasado frío, tener a mi familia con salud. Después, lo que nos pasó a todos también, haber perdido a seres queridos, el no haber podido despedirlos como merecíamos o correspondía, pero bueno, fue y es parte del pasado.

Es justamente en este lapso que nace tu disco ‘De hoy en adelante’, ¿qué significa para ti?

Es muy especial, como dice el disco, desde ahora vivo el presente ‘De hoy en adelante’, con este presente muy lindo, volver al ruedo de forma presencial disfrutando día a día de lo que me toca vivir. Lo empezamos antes de una pandemia, sin saber que esto iba a suceder, continuamos el proceso del disco en medio de una pandemia, y en medio de esta salieron canciones como ‘Quédate’ junto a Alejandro Fernández, ‘Como siempre’ con Denise Rosenthal. ‘Una mujer como tú’, con ‘Los Ángeles Azules’ de México, ‘Me enamoré de ti’ con Lang Lang, el mejor pianista del mundo. Y ya al finalizar el disco, una canción con Nacho, ‘Que no se le olvide’.

Es un disco muy particular porque su creación me ha acompañado por procesos por los que hemos pasado todos en medio de una pandemia. Hoy celebro mucho la bendición de estar presentando el disco y sobre todo, ser sobrevivientes a una pandemia, eso para mi tiene un sentido muy especial, por la historia que conlleva este disco por el resto de mis días.

En este álbum y a lo largo de tu carrera has experimentado mucho fusionando ritmos y géneros, ¿cuál es la razón?

Si, para mi eso es una trabajo muy lindo y a la vez es como un laboratorio constante musical, porque a mi me gusta la música en general, me gustan muchos géneros de música, pienso en que si es la música que toda mi vida escuché, con la que me crié, por qué no hacerla parte de mi vida actual musical, eso me parece muy interesante, teniendo varios ritmos, varios géneros, por qué quedarme en uno solo, perdiéndome la posibilidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. La música no es para comparar, sino para disfrutar.

Son muchos los artistas que se han dejado conquistar por el género urbano, ¿experimentarías también con este ritmo y el leguaje que se usa?

No me veo hablando de una manera tan vulgar en mi día a día (risas), tal vez es parte de un nuevo lenguaje que hay hoy, lo entiendo, pero quizás no lo comparto, me parece que hay otras maneras de decirle a otra persona que está bonita, que está linda, que le gustas, con palabras que a mi sí me gusta utilizar. Es un lenguaje muy actual, que sí lo comprendo, pero para mis canciones prefiero no usarlo. No, te agradezco (risas)

Para este concierto en Perú, ¿has planeado compartir escenario con alguno de nuestros compatriotas?

Quizás, me encantaría, más allá de la sorpresa o de algún amigo peruano que pueda asistir al concierto para compartir mis canciones, vamos a hacer los temas de este disco, pero no van a faltar los clásicos como ‘Perdóname’, ‘Porque aún te amo’, ‘Sin testigos’, canciones que forman parte de mi historia musical.

¿Sí tienes referentes peruanos?

Con Gian Marco hemos tenido la oportunidad de cruzarnos muchas veces. De hecho, la canción con Los Ángeles Azules, ‘Una mujer como tú', la compuse junto a Patrick Romantik, artista peruano también. A´si que ya estamos en contacto con ellos.

