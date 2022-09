Miraflores: así va la intención de votos de cara a las Elecciones Municipales 2022

Elecciones 2022: CPI reveló qué candidato lidera intensión de votos en Miraflores. Fotos: Facebook

Las Elecciones Regionales y Municipales están a dos semanas de llevarse a cabo para contar con nuevos representantes. En este sentido, la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI) realizó una encuesta para determinar la intención de voto de los ciudadanos en los diferentes distritos de Lima, esta vez se conoció qué candidatos lidera la intensión de votos en Miraflores.

El informe de opinión se realizó entre el 9 y 16 de septiembre a hombres y mujeres de 18 a 70 años de la población urbana. Esta ciudadanía reside y vota en el distrito. En este caso, Miraflores cuenta con nueve aspirantes para llegar al sillón municipal y será el sucesor del burgomaestre Luis Molina.

Candidatos

En este distrito existe un número alto que aún no sabe por quién votará a pocos días de realizarse estas contiendas. Asimismo, el partido que lideraría esta jurisdicción si las elecciones se realizarían el día de mañana sería: Renovación Popular, le sigue Alianza para el Progreso y debajo del 10% Acción Popular.

♦ Carlos Canales Anchorena (Renovación Popular) 18,8%

♦ Manuel Masías Oyanguren (APP) 10%

♦ Sergio Meza Salazar (AP) 6,8%

♦ Diego Mora Olivares (Partido Morado) 5,8%

♦ Alessandra Camila Krause Alva (Avanza País) 5,1%

♦ Ernesto Javier Mendoza De la Puente (Somos Perú) 4,8%

♦ Sitza Lita Romero Peralta (Fuerza Popular) 3,3%

♦ María Rocio Cano Guerinoni (Podemos Perú) 2%

♦ José Manuel Ugarte Ojeda (Frente Independiente Moralizador) 1,2%

♦ Ninguno de ellos: 8,2%

♦ No precisa: 34,1%

Sin embargo, algunos vecinos no les convence los candidatos presentados, es así como el 8,2% no votará por ninguno de ellos. Mientras tanto, el 34,1 aún no tiene claro a quién elegiría en un eventual proceso. Por ello, los aspirantes tendrán que continuar con sus campañas y exponer sus propuestas para convencer a los ciudadanos del distrito.

Miraflores es uno de los distritos con mayor áreas verdes. Foto: Andina

Miraflores

Es uno de los distritos que tienen atractivos turísticos como sus playas, debido a que es uno de los pocos que cuenta con vista al mar, como también se caracteriza por contar con diferentes áreas verdes. No obstante, no es ajena a la delincuencia, siendo una de las grandes problemáticas que se presenta y se solicita ser atendida lo más antes posible. Asimismo, por el norte limita con San Isidro, por el este con Surquillo y Santiago de Surco, por el sur con Barranco y el Océano Pacífico por el oeste.

El estudio de esta compañía investigó a un total de 86 mil 134 personas y con 400 muestra. En tanto, el margen de error es de - 4,9% y nivel de confianza 95,5%.

