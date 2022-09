César Hildebrandt: “Pedro Castillo no entiende que el Congreso quiere liquidarlo, vacarlo”

César Hildebrandt se pronunció sobre la reunión de Pedro Castillo y José Williams en el Congreso.

César Hildebrandt habló una vez más sobre el presidente Pedro Castillo y la reunión que mantuvo con el actual presidente del Congreso, José Williams. Como se recuerda, el mandatario recibió una invitación por parte del parlamentario para sostener una conversación el pasado 16 de setiembre.

Sin embargo, para el director “En sus Trece”, esta convocatoria no fue más que “absurda”, ya que el jefe de Estado no habría entendido que el Congreso lo único que busca es vacarlo y dejarlo lejos de la carrera presidencial.

“La reunión ya estaba medio maldita, medio salada porque fue una reunión absurda. Es decir, el presidente invita a (José) Williams a reunirse para discutir sobre temas nacionales y Williams le dice si quieres reunirte vente para el Congreso. Ningún presidente aceptaría algo así”, dijo en su último podcast.

Hildebrandt también señaló que se debe tener criterio, ya que en estos momentos es casi “imposible” que el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo creen consensos porque la situación aún está tensa.

“Va el señor Castillo humildemente y resulta que no hay nada. Presenta un documento llamado ‘Consenso por el Perú’ y por supuesto se burlan. ¡Qué consenso por el Perú ni nada! No ha entendido Castillo que el Congreso lo que quiere es botarlo, vacarlo, liquidarlo y que Williams es ahora un operador protagónico de todo este asunto. No entendió nada”, manifestó.

“El señor Castillo cree que con modales de debilidad va a convencer al Congreso de quedarse. La pelea no es así, la pelea es a muerte. El congreso quiere sacarlo. Por lo tanto, el país sigue varado, atascado. No hay Congreso competente, no hay Ejecutivo que actúe y el país está en piloto automático”, criticó César Hildebrandt.

César Hildebrandt no cree que salgamos de la crisis política. (Flickr Presidencia/Forjando Peruanidad)

Pedro Castillo se reunió con José Williams

El pasado 16 de setiembre, el presidente Pedro Castillo llegó acompañado de cinco de sus ministros: Alejandro Salas (Trabajo y Promoción del Empleo), Félix Chero (Justicia y Derechos Humanos), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), Kurt Burneo (Economía y Finanzas) y César Landa (Relaciones Exteriores) para abrir el diálogo con el titular del Parlamento, José Williams.

Un día antes de esta reunión, el mandatario desde la ciudad de Tumbes, señaló que “Vamos a sentarnos para mirar las necesidades del Perú”.

Sin embargo, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, solicitó que la reunión entre Williams y Castillo se realice de manera pública, argumentando que “los peruanos tienen el derecho de información y se van a reunir dos autoridades que representan los principales poderes del Estado”.

Presidente del Congreso y presidente de la República. (Infobae Perú).

“Lo que yo declaré el día de ayer era más que nada con ese ánimo de transparencia que debería haber en este tipo de actos protocolares. Lo importante será los temas que se aborden, ya sea pública o de manera secreta, pero las conclusiones del mismo tienen que hacerse público, en eso creo que todos estamos de acuerdo, que el presidente salga y diga los puntos que hemos tratado”, declaró Muñante.

Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Serna, expresó que espera que esta reunión haya generado la tranquilidad en los peruanos, sobre todo por la crisis política del país.

“Toda la sociedad esperamos que esta situación del diálogo y la conversación dé tranquilidad a la situación de la gestión, no solo del Poder Ejecutivo, sino también del propio Congreso. Hay la necesidad de arribar y concertar dentro del marco del buen entendimiento a efectos de que los problemas prioritarios se traten y la situación de las investigaciones que se están dando dentro del marco de la justicia siga su curso normal, pero que no impida el trabajo que vienen desarrollando los sectores y el Congreso”, dijo en RPP Noticias.

