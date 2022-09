Ale Venturo responde a usuarios que la cuestionaron por tomar vino estando embarazada

Ale Venturo explica por qué toma vino estando embarazada. | Instagram

Ale Venturo y Rodrigo Cuba viven una nueva etapa en su relación. La pareja está a la espera de su primer bebé juntos, y no duda en grabarse y tomarse fotos de este bello momento. Justamente en sus últimas historias de la empresaria, se le puede ver a abrazada de su pareja mientras toma una coma de vino.

Sin embargo, lo que nunca imaginó es que este video causaría la reacción de sus seguidores, quienes de inmediato le cuestionaron por tomar esta bebida alcohólica estando embarazada. Ante ello, Ale Venturo no tardó en responder explicando sus razones.

La pareja de Rodrigo Cuba indicó que su médico le había dado permiso, incluso, recomendó a sus seguidores que también consulten a un profesional de la salud.

“Mi doctor me dio el visto bueno para tomarme una copita de vino a las 500, me han preguntado mucho por eso. Consulten a sus médicos”, escribió Ale Venturo.

Como se recuerda, Ale Venturo y Rodrigo Cuba confirmaron que serán padres el pasado 14 de septiembre. A través de su cuenta de Instagram, la pareja comunicó la feliz noticia. “Esperándote con los brazos abiertos, los tiempos de Dios son perfectos”, se puede leer en la red social del integrante del Sport Boys.

En la publicación también se puede ver la imagen de la pareja abrazándose mientras muestran la abultada pancita de Ale Venturo. Cabe recordar que esta confirmación ya se venía especulando desde hace unos meses, cuando el programa de Magaly Medina hizo el anuncio.

Esta especulación aumentó cuando ‘Amor y Fuego’ difundió unas imágenes donde se ve a Ale Venturo con ropa ancha, tapando lo que sería su avanzado embarazo.

Natalie Vértiz defiende a Ale Venturo

Después que se confirmara la noticia del embarazo, las críticas no se hicieron esperar. Los usuarios de las redes sociales expresaron su asombro, pues la pareja inició su relación recién en diciembre del 2021. Ante ello, Natalie Vértiz, mejor amiga de la empresaria, no dudó en defenderla.

“Yo no soy quién para decir si es muy rápido o no. Imagínate, yo me enamoré de Yaco (Eskenazi) y a los dos meses ya estábamos esperando a nuestro bebé. Yo creo que los planes de Dios son maravillosos. Si viene una bendición, solo me toca desearles lo mejor. Si es rápido o no, no puedo opinar sobre el tema, no me gusta hacerlo”, señaló en su programa ‘Estás en Todas’.

