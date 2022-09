Congresista defiende el uso del tecnopor: “Si lo quitamos, ¿qué pones de reemplazo?”

¿Se prorrogará el uso de envases de tecnopor?

El uso de envases de tecnopor aún representa una amenaza en la lucha contra la contaminación por plásticos; sin embargo, en el Congreso de la República sigue pendiente un proyecto de ley que busca extender por dos años su fabricación y comercialización.

El parlamentario de Fuerza Popular, Jorge Morante, es quien impulsó esta iniciativa en el 2021 para prorrogar la entrada en vigencia de la prohibición establecida en la Ley 30884.

Como se recuerda, esta norma prohibió en un plazo de 36 meses desde su entrada en vigencia (19 de diciembre del 2018) la fabricación para el consumo interno, importación, distribución, entrega, comercialización y uso de recipientes o envases y vasos de tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano. Es decir, para este 2022, ya quedó completamente prohibida su venta en todo ámbito.

En diálogo con Infobae, Morante explicó que, si bien su proyecto de ley respondía a las necesidades que le hacían llegar distintos comerciantes, en estos momentos ya no tendría sentido alguno promulgarlo.

“Este proyecto de ley se ingresó al Congreso el año pasado, cuando todavía estaba vigente la comercialización del tecnopor. Fue rechazado a principios de este año por la Comisión de Economía, cuando la vigencia de la venta de tecnopor ya había vencido”, informó.

“Ahora lo verá la de Producción (la próxima semana), pero el proyecto como tal ya no tiene ni un sentido, tenía como tal generar la prórroga de dos años de la venta del tecnopor para alimentos, pero el vencimiento ya sucedió a fines del año pasado. Ya prorrogar algo que ya venció no tiene sentido”, aseguró.

Según manifestó, su iniciativa no responde a un grupo de poder en particular ni vela por intereses ajenos. Recalcó que lo hizo en beneficio de sus electores, quienes están golpeados económicamente producto de la pandemia de la COVID-19.

“Este proyecto se originó por el pedido que me hicieron los comerciantes de la región que represento, que es Loreto. Allí, te recargan dos soles por el envase. Si a eso le sumas el incremento del costo de los alimentos, ya ese menú que antes te costaba 5 soles, ahora está en 10″, indicó.

“No conozco a ni un solo comercializador de tecnopor, me los encuentro en la calle y no sabría quiénes son. Nunca en mi vida he hablado con ellos, no sé quiénes son. Lo que recibí fue el pedido de los comerciantes de alimentos de mi región. La gente se dedica a hablar cosas que simplemente no tienen ni idea”, agregó.

Pese a que ya no cree que se prorrogue su uso, el legislador naranja lamentó que, tal como sustentó ante la Comisión de Economía el año pasado, la entrada en vigencia de esta regulación solo perjudicó al consumidor del producto final y no ayudó en nada al medio ambiente, ya que la contaminación se está dando por el uso indiscriminado de otros elementos nocivos para la población y los ecosistemas.

“Con el proyecto de ley se demostró claramente que el costo del tecnopor era 10 veces más barato de lo que cuestan los envases de cartón o reciclables. Y, ahora, nos hemos dado cuenta que, si bien no usan el tecnopor, te venden la comida en envases de otro tipo de plástico, que no se están reciclando. Se ha cambiado el tecnopor por el plástico, y eso va directo a los ríos, mares, entre otros. Hay sitios en que, si te dan en envases biodegradables, pero eso solo pasa en algunas zonas exclusivas, no en todo el Perú, mucho menos en las zonas de extrema pobreza”, precisó.

“Es un tema que necesita mayor análisis. Te piden que vendas la comida en cajas de cartón, pero ¿saben lo contaminante que es hacer papel o cartón? Había otras alternativas que se podían manejar, pero ni una se tomó en cuenta porque el fanatismo solo los hacía repetir que quitaran el plástico. Está bien, lo quitamos pero, ¿qué me pones en reemplazo? ¿Cómo lo sustituyo?”, aseveró a este medio.

Soluciones

En tanto, Paloma Roldán, directora ejecutiva de Ciudad Saludable, exhortó al Parlamento que, en lugar de invertir el tiempo en debatir iniciativas desfasadas, centren sus esfuerzos en regular la Ley 30884 para que tenga una “correcta fiscalización”.

“Pedimos todos los instrumentos necesarios para hacer una correcta fiscalización desde el sector ambiental. Deberíamos tener sobre la agenda cuáles son los otros materiales que ya existen y se están probando en lugar del tecnopor, en lugar de debatir su prórroga”, detalló.

“También sería bueno que se inyecte presupuesto para investigaciones de este tipo, o que el Ministerio de la Producción ponga manos a la obra para ver cómo apoyar estos nuevos negocios que se están gestando”, continuó.

A su parecer, el proyecto de ley de Morante estaría usando de excusa la pandemia del mencionado coronavirus y la inestabilidad económica que atraviesa el país para continuar con prácticas obsoletas.

“En estos momentos estamos para sumar creativamente al proceso de reactivación económica que se necesita, y la prórroga el uso del tecnopor no es una opción. Los negocios no se ven perjudicados, porque los envases se los recargan al consumidor”, expresó.

“Tenemos que tener una mirada de sostenibilidad amplía, el costo ambiental de los empaques de tecnopor son altísimos para todo el planeta. Nosotros tenemos una gran costa que acompaña parte de nuestro país y ya tenemos una gran afectación al sector pesquero. Es lamentable ver la cantidad de desperdicios que se generan a partir del uso del tecnopor, que no se puede recuperar después”, agregó.

