Corte de luz en Lima y Callao hoy jueves 15 de setiembre: zonas, distritos y horarios

Corte de luz en Lima y Callao hoy jueves 15 de setiembre.

Enel continúa programando la suspensión del servicio eléctrico en los distritos de Lima y Callao a fin de seguir con las obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

En un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, la compañía eléctrica anuncio que cortarán la luz este jueves 15 de setiembre, por lo que pidió tomar las precauciones necesarias.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que, el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Jueves 15 de septiembre

CALLAO 08:00 – 18:00

A.H. 7 DE JUNIO MZS. C, D, E, H, A.H. RUGGIA MZS. C, D, E, H, BARRIO FISCAL NO. 2 MZ. G, CALLE ANCASH CDRAS. 6, 7, 8, 27, CALLE AYACUCHO CDRA. 1, CALLE COCHRANE CDRAS. 5, 6, CALLE VILLAR CDRAS. 5, 6, 7, JR. LORETO CDRAS. 9, 10, PSJE. ANCASH MZ. G, PSJE. JAZMÍN MZS. D, E, G, PSJE. LAS MARGARITAS MZS. A, B, PSJE. MARISOL MZS. D, H, PSJE. PRIVADO MZS. B, C, CDRA. 7

RÍMAC 08:30 – 14:30

CONDOMINIO TECHO PROPIO I ETAPA (MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.)

COMAS 09:30 – 17:00

URB. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, DLT2, DLT3, DLT6, DLT7, DLT8, E, E1, ELT1, ELT2, ELT3, ELT4, ELT6, ELT7, ELT8, ELT9, F, FLT1, FLT2, FLT3, FLT4, FLT5, FLT6, FLT7, FLT9, G, GLT1, GLT2, GLT3, GLT6, GLT7, H, HLT1, HLT7, HLT9, I, J, K, L, M, N, ASENTAMIENTO HUMANO LOS UPIS CIUDAD DE LIMA MZS. A, B, C, ASOCIACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO MZ. C, URBANIZACIÓN LA ALBORADA MZS. E, E2, K, JR. LAS CHIRIMOYAS CDRA. 1, JR. SAN ANTONIO CDRAS. 1, 2, JR. SAN GUALBERTO CDRAS. 1, 2, JR. SAN JAVIER CDRA. 2, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRA. 3, JR. SAN JUAN BOSCO CDRA. 2, AV. LOS INCAS CDRA. 44, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 3, 26, 45, 73, 89, 93, 94, 95, CALLE EL ROCÍO CDRA. 3, PSJE 4 CDRA. 1

LURIGANCHO-CHOSICA 09:30 – 13:00

COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 5, C, L, L5, M5, N, N5, O, O5, P, P5, R, R5, S, S5, S9, T, T5, U, ANEXO 8 MZS. L, M, M5, N, N5, O, P, Q, Q5, R, S, T

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:30 – 17:30

A.H. 9 DE FEBRERO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U

LURIGANCHO-CHOSICA 14:00 – 17:30

COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 8, J, J1, K, K1, L, L1, ANEXO 8 MZS. J, J1, K, K1, L, L1

SAN JUAN DE LURIGANCHO 15:30 – 17:30

AGRUP. FAM. FE Y ESPERANZA DE NUEVA VIDA MZ. B, AGRUP. FAM. LOMAS DE NUEVA VIDA MZS. A, B, E, A.H. 1 DE SETIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, L, Z, A.H. NUEVA VIDA MZS. E, G, H, I, Z, A.H. PROY. INT. LOS ÁNGELES MZS. B, C, D, E, F, G, H, A.H. 9 DE FEBRERO MZS. MZS. B, C, D, E, F, G, H

JESÚS MARÍA 08:30 – 18:30

AV. BRASIL CDRAS, 1, 22, 23, 24, AV. GRAL. GARZÓN CDRAS. 1, 2, 22, 23, AV. GRAL. MANUEL VIVANCO CDRAS. 1, 2, 3, AV. JOSÉ ARNALDO MÁRQUEZ CDRAS. 2, 22, AV. MANUEL CIPRIANO DULANTO CDRAS. 1, 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRAS. 1, 2, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRAS. 1, 2, JR. LUIS N. SÁENZ CDRAS. 23, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 1, 2, 24, JR. TORIBIO ARÁ CDRAS. 1, 2, PSJE. LOURDES CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 2, PSJE. SANTIAGO CDRAS. 2, 22

VENTANILLA 13:30 – 17:00

A.H. LOS LICENCIADOS MZ. B, A.H. LOS PINOS MZS. A, B, B1, C, C1, D, A.H. PROGRESO DESARROLLO 2000 MZS. B, C, D, F, G, I, J, URB. SECTOR MARÍA JULIA MZS. 10, 11, 12, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, B1, B8, C, D, E

