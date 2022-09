Pietro Sibille se enfrenta a reportera de ‘Amor y Fuego’ que le recordó a Andrea Luna. | Willax Tv

Pietro Sibille viene promocionando la nueva película en la que participará, por lo que se animó a dar una entrevista a diferentes medios de comunicación. Lo que nunca imaginó el actor es que pasaría un incómodo momento cuando una reportera del programa ‘Amor y Fuego’ le consultó sobre su expareja Andrea Luna, quien en su momento lo acusó de maltrato físico y psicológico.

La periodista de Willax Televisión en un primer momento le preguntó sobre el personaje que interpretará y si este es machista. “¿Y tú consideras que la sociedad peruana es machista de por sí?”, le dijo.

Pietro Sibille no tuvo problemas en responder, pero lo hizo de manera bastante sarcástica, incluso le dijo a la reportera de ‘Amor y Fuego’ que ella también era machista. “Totalmente, claro que sí, sí, estoy convencido que tú misma eres machista”, comentó.

Sin embargo, este comentario fue refutado por la mujer de prensa, quien le señaló que ellos no se conocían para que él puede llegar a dicha conclusión de una manera bastante apresurada. “Lo intuyo, quizás me equivoque. ¿Nunca le has dicho a una mujer ‘esta es una perr...’? O esta es una... no sé, lo que fuera...”, sostuvo el actor.

Asimismo, el expersonaje de ‘La Gran Sangre’ defendió su posición indicando que siempre ha escuchado a las mujeres hablar despectivamente de otras. “He escuchado muchas mujeres hacer comentarios como ese y eso es machista”, mencionó.

Al notar que el actor estaba a la defensiva, la periodista le dejó en claro que las preguntas que le estaba haciendo eran relacionadas a su personaje y no a su vida privada. “(¿Te consideras una persona violenta?) No, para nada... ¿A qué quieres llegar?”.

Además, Pietro Sibille no ocultó sentirse fastidiado y le dejó en claro a la reportera que debería de cambiar el sentido de sus preguntas o realizarle una directamente sin rodeos. “Pero ¿Por qué me preguntas si soy violento? ¿Por qué no me preguntas si soy dedicado, si soy cariñoso, si soy otra cosa?”, le dijo.

La reportera de magazine de Willax Televisión no desaprovechó la oportunidad y le recordó que en el pasado había sido acusado de ser violento. “Se te acusó, Andrea Luna, tu ex novia, te acusó de ser violenta con ella, es cierto eso...”, le preguntó.

“No y no voy a responder ninguna otra pregunta más y ya sabía que ibas a llegar... que querías llegar a eso”, fue la respuesta que dio finalmente cuando la periodista quiso saber más sobre el tema.

Los artistas nacionales formarán parte de la segunda entrega de "Sí, mi amor". (Foto: Instagram)

¿Volvería a actuar con Andrea Luna?

Pese a que Pietro Sibille dijo que no iba a responder ninguna pregunta más, cuando le consultaron si estaba dispuesto a actuar nuevamente al lado de Andrea Luna su respuesta fue positiva.

“No tengo por qué responder eso... claro que volvería a actuar con ella... ¿Por qué no? Es una actriz y yo soy actor y eso es lo que hacemos, actuar”, fue lo último que dijo antes de retirarse.

SEGUIR LEYENDO