Corte de luz en Lima y Callao hoy miércoles 14 de setiembre: zonas, distritos y horarios

(Franco Fafasuli)

La compañía Enel continúa en realizando la suspensión del servicio de luz en diferentes zonas y distritos de Lima y Callao desde hace varias semanas. Es así que, este miércoles 14 de setiembre, el servicio eléctrico será interrumpido en varios lugares.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la empresa explicó que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, se lee en la misiva de Enel.

La empresa realizará el corte de luz en zonas específicas y por determinados horarios. Por ello, a fin de que la población pueda tomar las precauciones necesarias, detalló cuáles son los lugares y horarios en que se realizará la suspensión del servicio.

Miércoles 14 de septiembre

Corte de luz en Ventanilla 09:30 – 17:00

URB. INDUSTRIAL DE VENTANILLA CALLE NICOLAS COPERNICO CDA 1.

Corte de luz en Puente Piedra 10:00 – 16:00

CENTRO POBLADO ZAPALLAL AV. LEONCIO PRADO CDRAS 6, 7, 8, 9, MZ E, F, G, G1, H, H1, CALLE SANTA GENOVEVA MZ A, H1, I1, CALLE SANTA ISABEL MZ P1, Q1, CALLE SANTA MARCELA MZ E, E1, F1, CALLE SANTA MARTHA MZ H, H1, CALLE SANTA VICTORIA CDRA 20, MZ F1, G1, JR. EL ZAPALLAL CDRA 9, MZ D1, E, E1, F1, G1, H1, P1, Q1, R, R1, S1.

Corte de luz en San Juan de Lurigancho 10:00 – 17:00

A.H. TUPACA AMARU II AV. CIRCUNVALACION CDRA 20, MZ D, E, F, H10, I, K, CALLE 1 MZ F, G, I, J, D, K, T, CALLE JAVIER PEREZ DE CUELLA CDRA |1, MZ B, C, J, CALLE NACIONES UNIDAS MZ D, E, F, H, I, J, K, JR. FAUSTINO SANCHEZ CARRION MZ D, E, JR. FRANCISCO O´CONNOR CDRA 1, MZ B, I, JR. JOSE QUIÑONES MZ C, D, JR. PEREZ DE TUDELA MZ B, C, E, F.

Corte de luz en Comas 10:30 – 14:30

P.J. COLLIQUE JR. PACHACUTEC SEDAPAL.

Corte de luz en Huaura 08:00 – 17:30

CLIENTES: 80093U Y 80094U, UBICADOS EN EL DISTRITO DE VÉGUETA

Jueves 15 de septiembre

CALLAO 08:00 – 18:00

A.H. 7 DE JUNIO MZS. C, D, E, H, A.H. RUGGIA MZS. C, D, E, H, BARRIO FISCAL NO. 2 MZ. G, CALLE ANCASH CDRAS. 6, 7, 8, 27, CALLE AYACUCHO CDRA. 1, CALLE COCHRANE CDRAS. 5, 6, CALLE VILLAR CDRAS. 5, 6, 7, JR. LORETO CDRAS. 9, 10, PSJE. ANCASH MZ. G, PSJE. JAZMÍN MZS. D, E, G, PSJE. LAS MARGARITAS MZS. A, B, PSJE. MARISOL MZS. D, H, PSJE. PRIVADO MZS. B, C, CDRA. 7

RÍMAC 08:30 – 14:30

CONDOMINIO TECHO PROPIO I ETAPA (MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.)

COMAS 09:30 – 17:00

URB. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, DLT2, DLT3, DLT6, DLT7, DLT8, E, E1, ELT1, ELT2, ELT3, ELT4, ELT6, ELT7, ELT8, ELT9, F, FLT1, FLT2, FLT3, FLT4, FLT5, FLT6, FLT7, FLT9, G, GLT1, GLT2, GLT3, GLT6, GLT7, H, HLT1, HLT7, HLT9, I, J, K, L, M, N, ASENTAMIENTO HUMANO LOS UPIS CIUDAD DE LIMA MZS. A, B, C, ASOCIACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO MZ. C, URBANIZACIÓN LA ALBORADA MZS. E, E2, K, JR. LAS CHIRIMOYAS CDRA. 1, JR. SAN ANTONIO CDRAS. 1, 2, JR. SAN GUALBERTO CDRAS. 1, 2, JR. SAN JAVIER CDRA. 2, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRA. 3, JR. SAN JUAN BOSCO CDRA. 2, AV. LOS INCAS CDRA. 44, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 3, 26, 45, 73, 89, 93, 94, 95, CALLE EL ROCÍO CDRA. 3, PSJE 4 CDRA. 1

LURIGANCHO-CHOSICA 09:30 – 13:00

COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 5, C, L, L5, M5, N, N5, O, O5, P, P5, R, R5, S, S5, S9, T, T5, U, ANEXO 8 MZS. L, M, M5, N, N5, O, P, Q, Q5, R, S, T

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:30 – 17:30

A.H. 9 DE FEBRERO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U

LURIGANCHO-CHOSICA 14:00 – 17:30

COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 8, J, J1, K, K1, L, L1, ANEXO 8 MZS. J, J1, K, K1, L, L1

SAN JUAN DE LURIGANCHO 15:30 – 17:30

AGRUP. FAM. FE Y ESPERANZA DE NUEVA VIDA MZ. B, AGRUP. FAM. LOMAS DE NUEVA VIDA MZS. A, B, E, A.H. 1 DE SETIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, L, Z, A.H. NUEVA VIDA MZS. E, G, H, I, Z, A.H. PROY. INT. LOS ÁNGELES MZS. B, C, D, E, F, G, H, A.H. 9 DE FEBRERO MZS. MZS. B, C, D, E, F, G, H

JESÚS MARÍA 08:30 – 18:30

AV. BRASIL CDRAS, 1, 22, 23, 24, AV. GRAL. GARZÓN CDRAS. 1, 2, 22, 23, AV. GRAL. MANUEL VIVANCO CDRAS. 1, 2, 3, AV. JOSÉ ARNALDO MÁRQUEZ CDRAS. 2, 22, AV. MANUEL CIPRIANO DULANTO CDRAS. 1, 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRAS. 1, 2, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRAS. 1, 2, JR. LUIS N. SÁENZ CDRAS. 23, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 1, 2, 24, JR. TORIBIO ARÁ CDRAS. 1, 2, PSJE. LOURDES CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 2, PSJE. SANTIAGO CDRAS. 2, 22

VENTANILLA 13:30 – 17:00

A.H. LOS LICENCIADOS MZ. B, A.H. LOS PINOS MZS. A, B, B1, C, C1, D, A.H. PROGRESO DESARROLLO 2000 MZS. B, C, D, F, G, I, J, URB. SECTOR MARÍA JULIA MZS. 10, 11, 12, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, B1, B8, C, D, E.

SIGUE LEYENDO