Marco Miyashiro comparó los Consejos Descentralizados del Gobierno con la propaganda que hacía Sendero Luminoso

Marco Miyashiro tuvo duras críticas contra Pedro Castillo

Este martes, Marco Miyashiro, exjefe del GEIN, brindó algunas declaraciones a la prensa a la salida de la ceremonia de reconocimiento a los “Defensores de la Democracia” por cumplirse 30 años de la ‘Operación Victoria’ que logró la captura del terrorista Abimael Guzmán.

Al término de esta reunión, Miyashiro fue consultado por el presidente Pedro Castillo y las últimas acciones que ha tomado frente a la Policía Nacional del Perú.

“El presidente está ofendiendo a mi institución (PNP). Yo soy un teniente general de mi Policía Nacional en situación de retiro, pero jamás he dejado de ser policía, ahora soy un ciudadano común y corriente. A mí no me representa ese señor que ofende. No es posible que al igual que Sendero Luminoso hacía su propaganda armada, mandaba a sus elementos armados a una a un caserío, juntaba bajo las armas a la población y daba sus discursos políticos arraigados con el pensamiento “Gonzalo”, eso actualmente ya no lo hacen, pero lo hace a través de los Consejos de Ministros Descentralizados, eso es algo terrible”, sostuvo.

“Un prefecto del departamento de Ayacucho ha convocado a todos los prefectos del Perú y Lima, por 4 días han tenido reuniones políticas en Lima y han cobrado sueldos, entonces el ministerio del Interior y el Director General del Gobierno Interior expresan que ellos no saben nada de esa reunión, lo cual es totalmente mentira, como son las mentiras que nos está acostumbrando este señor presidente (Pedro Castillo). Hubo un pedido para que no asista y lo hicieron públicamente a través de RPP. Entonces como podemos estar con una persona que no quiere a mi institución. La PNP tiene la responsabilidad de luchar contra la criminalidad y si en Palacio de Gobierno está oculto esto, en el más alto nivel, es una ofensa también para todos los ciudadanos”, aseveró.

Harvey Colchado llegó a la sede de la Inspectoría de la PNP

Harvey Colchado

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que el coronel PNP Harvey Colchado continuará en la jefatura de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Ministerio del Interior, y seguirá como coordinador del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

“En atención al Memorando 23-2022-Digimin-2, que dispone el relevo del Crnl. PNP Harvey Colchado Huamaní del cargo de Jefe de la División de Búsqueda de Personas (Divbus) de la Dirección General de Inteligencia (Digimin), el Ministerio del Interior aclara que conforme al numeral 2 del artículo 28 Decreto Legislativo 1149, Ley de la carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú, modificado por el Decreto Legislativo 1242, las asignaciones del cargo para oficiales superiores se aprueban a través de una resolución ministerial”, señala el comunicado.

“La actual gestión del Ministerio del Interior descarta cualquier intención de obstaculizar las labores del equipo especial y, por el contrario, continuará colaborando de manera estrecha con el Ministerio Público en el objetivo común de combatir la corrupción”, remarcó.

El ministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas, brindó este martes unas breves declaraciones indicando que él no autorizó el relevo del coronel PNP, Harvey Colchado Huamaní.

“El señor coronel Colchado va a continuar con su labor y va a continuar con sus labores normalmente. De tal manera que se deja sin efecto (su remoción), porque de manera inconsulta y con desconocimiento de mi despacho se ha producido esta situación”, manifestó desde Tumbes a Canal N durante un operativo binacional para destruir los puentes informales entre Perú y Ecuador.

