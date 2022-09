Lenin, la voz del Q-pop que derrumba prejuicios en Perú y anhela colaborar con Rosalía

A su corta edad, Lenin ha logrado iniciar su carrera musical en Perú interpretando temas en quechua. (@usuubeni Instagram)

“Todo ha sido tan rápido que me cuesta creerlo”, reconoce Lenin Tamayo Pinares antes de soltar una risa tímida cuando le recuerdan el gran impacto que ha dejado su primer video en Tiktok, en el que mostró todo su potencial cantando en quechua. En conversación con Infobae, indicó que el proceso lo está disfrutando al máximo.

A sus 22 años se encuentra viviendo uno de los momentos más valiosos de su vida tras decidir ser un cantante a tiempo completo luego de obtener el grado de bachiller en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El rumbo que ha elegido para su proyecto, el cual es autogestionado, ha generado que ya se le atribuyan títulos. “Me están llamando fundador de un nuevo género o estilo musical que se llama quechua pop”.

Canción de Lenin, artista peruano conocido por ser uno de los promotores del Q-pop.

¿Qué es el Q-pop o quechua pop?

Con su ayuda precisamos que el género que lo rige es el pop, solo que, a diferencia de Corea del Sur, este lleva la “Q” de quechua por el idioma que canta. “Yo no estoy abarcando un solo país, sino una región. Es mejor ver la cultura mas allá de una división geopolítica, sino como un lazo cultural que nos hermana, y la música esta para eso”.

Creciendo en los escenarios

Su madre, Yolanda Pinares, fue la primera en introducir a Lenin al mundo del espectáculo. Creció rodeado de músicos y públicos masivos que admiran la música andina. Antes de tomar la decisión de convertirse en artista, tenía claro que debía estar convencido en su totalidad. Ella fue sincera y le indicó que “quería verlo en la cancha” para que demuestre su talento. Es así como pasó algunos años en giras, absorbiendo todos los conocimientos que estuvieran a su alcance.

“Puede que algunos no tomen en serio a los jóvenes que quieren iniciar una carrera en la música, lo pueden ver como una broma, piensan que es una aventurilla. Quiero que las personas me miren y digan ‘wow, lo dijo en serio’”.

El intérprete de “Cuando estoy aquí” o Tusurikusun se considera un visionario que no le importa si una idea es lo suficientemente loca, ya que siempre buscará la manera de hacer realidad sus sueños. “Han pasado 4 años manteniendo una misma pasión. En cualquier proceso creativo siempre parte de mi y que las personas involucradas sean libres de opinar, es un trabajo en equipo. La gente se tiene que sentir cómoda al darme su opinión”.

Lenin Tamayo Pinares ha ganado popularidad por su ascenso en Tiktok presentando su proyecto de Quechua Pop.

Su propio camino con Tusurikusun

Una señal del destino inició esta aventura. Antes de 28 de julio de 2019 se propuso lanzar un tema por Fiestas Patrias. Hizo una grabación, pero no lo convenció del todo. Mientras pensaba cómo dar un giro a ese primer producto musical, una hoja de coca le reveló el camino que debía tomar. Ese altar que resguarda para hacer pagos a la tierra, o pachamama, abrió sus ojos a lo que quería y debía hacer.

“Ese día grabé un minuto de la canción. Lo tomo para subirlo como un video por el mes patrio. Se compartió en redes sociales. No lo publique pensando en lo que iba a pasar, por eso me sorprende todo lo que esta pasando”. Pese a que Tiktok se ha convertido en su aliado en esta etapa, no se siente muy familiarizado con esa plataforma digital. “Soy tímido y pésimo en RRSS. He aprendido a la fuerza porque es una oportunidad única”.

Lenin, considerado uno de los fundadores del Q-pop. (Instagram)

Su lugar seguro: el K-pop

El nombre de Lenin ha sido asociado a la industria musical que promueve Corea del Sur, país que tiene como máximo representante en el mundo a BTS. Su llegada a esta subcultura latente en el Perú le permitió conocer a personas que compartían sus mismos intereses, sintiéndose protegido.

“En una época difícil de mi vida, en la adolescencia, sufrí bullying. Yo encuentro en el K-pop una comunidad de personas que me brindan su amistad, lo cual me motiva a seguir en esa cultura. Es un espacio seguro para muchas personas”.

Sostiene que el vivir en la capital le permitió estar abierto a la influencia musical de todo tipo. El ser considerado como un ‘idol’ por algunos fans le hace analizar cómo vemos en Perú a los artistas en comparación a otros países.

Considera que a los artistas no solo se les debe ver como productos que “hacen algo en el escenario” para generar ganancias. Cree fielmente en que no se debe opacar la misión de un cantante y el mensaje que quiere transmitir con su música. “Sin darme cuenta me he convertido en un embajador o referente para muchos jóvenes. Ellos están emocionados y me ha transmitido esa felicidad por tener a alguien que haga referencias a sus orígenes. Por miedo no queremos hacer cosas. Estamos en una etapa de experimentar, de equivocarnos”.

Lenin inició su aventura del Q-pop en la red social Tiktok. (Instagram)

Rosalía y el “girl power” en Perú

Hemos sido testigos de que las plataformas digitales permiten desvanecer esas brechas entre los artistas, permitiendo colaboraciones que nunca habríamos imaginado. En el caso de Lenin, el tiene en claro con quién le gustaría tener un featuring: Rosalía.

“Cuando sacó su primera producción fue alucinante. Era algo que en mi mente se estaba formando. Me inspiró, me dio seguridad el saber que alguien más se animo a hacer lo que quería”.

La escena local no es ajeno a su visión artística. Confiesa que uno de sus deseos es juntarse con otros jóvenes para realizar una colaboración de gran impacto. “El mensaje que podríamos dar sería potente. Por ejemplo, tener a Renata Flores o a Milena Warthon para sumarnos”, concluyó el peruano que representa el Q-pop.

