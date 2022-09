Rodrigo González defiende a reportero que fue agredido por la seguridad de la boda de Ethel Pozo

Reportero fue agredido por la seguridad de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander. (Willax TV)

Este 12 de agosto, el programa ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes del preciso momento cuando los miembros de seguridad de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander se enfrentaron a la prensa de espectáculos. Si bien, la conductora de ‘América Hoy’ decidió que los medios no estuvieran presentes para hacer la cobertura de su matrimonio en una haciendo en Pachacamac, no pudo impedir que algunos reporteros se paren en los exteriores del recinto para tomar fotos y vídeos.

Sin embargo, algunos hombres que protegían la zona y que fueron contratados para no dejar pasar a nadie que no fueran los invitados, se mostraron agresivos con las cámaras de la farándula peruana. Todo comenzó cuando la hija de Gisela Valcárcel llegó en un carro blanco al fundo y los camarógrafos quisieron aproximarse al vehículo.

Debido a que los miembros de seguridad evitaron el hecho, un reportero que estaba con su filmadora en mano se acerco hasta el portón intentando grabar más detalles. En ese momento se ve a un agente que se dirige a él para llevarlo más atrás y otro sujeto se suma para levantarlo retrocediéndolo agresivamente.

“Sácalo, sácalo, sácalo”, se le escucha decir a la seguridad. Rápidamente, colegas del reportero no dudaron en defenderlo. “No lo toquen, no lo toquen. ¿Por qué me levantas?. No lo toquen así. hemos visto lo que has hecho. ¿Por qué me toca? ¿Dónde me he metido? Esto es afuera, no es adentro”, exclamaron los periodista.

Al ver las imágenes, Rodrigo González no tardó en sacar cara por la prensa y lamentó que se haya tratado de dicha forma a los periodistas, pues solo estuvieron cumpliendo con su labor. Además, indicó que a veces las cosas pueden salirse de control, pero nada justifica las agresiones.

“Era un momento en que esa gente está trabajando allá afuera y puedes o no tener ganas de responder, pero no hay por qué tratar así a la gente que está yendo a cumplir con su trabajo. Todos quieren la primera declaración, todos quieren estar detrás de la noticia o ser los primeros y en ese tipo de situaciones a veces las cosas se pueden ir de las manos, pero para nada ayuda que las personas se pongan a pelear entre sí, a quitarse las cámaras porque eso trae más violencia”, señaló el presentador.

Por su lado, Gigi Mitre también se pronunció. “Entendemos que todos ahí estaban haciendo su trabajo. Los de seguridad y los reportero, pero no hay necesidad de la agresión ni malos tratos. Al final, todos estamos tratando de sacar la información para el público. Él (reportero) no iba a entrar porque sabe”.

Ethel Pozo publicó fotos de su boda

Ethel Pozo publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram un día después de su boda, donde se luce con su hoy esposo en uno de los momentos más importantes de su vida. Además, escribió un mensaje sobre esta nueva etapa. El mensaje inició con el título: “Espositos” junto a un corazón rojo.

“Comparto con ustedes la felicidad que sentimos hoy al dar inicio a nuestra nueva familia. Estamos llenos de amor y sobre todo de agradecimiento a Dios por lo que hace en nuestras vidas. Por fin Marido y Mujer”, escribió.

La publicación recibió la respuesta de su madre Gisela Valcárcel, de más seres queridos, amigos y seguidores. “Que Dios los guíe siempre”, escribió la conductora de ‘La Gran Estrella’ en los comentarios, mientras que Brunella Horna añadió: “Hermosos”, Valeria Piazza tampoco se quedó y expresó: “Qué lindos. Todo estuvo espectacular”.

