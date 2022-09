Julián Alexander tuvo enfrentamiento con el reportero de Amor y Fuego horas antes de casarse. (Willax TV)

¡No quiso responder! Julián Alexander se mostró incómodo cuando las cámaras de ‘Amor y Fuego’ lo abordaron horas antes de su boda con Ethel Pozo mientras caminaba en el estacionamiento de un centro comercial. Y es que, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre quiso saber como se sentía antes de casarse.

Sin embargo, no imaginaron que el productor de televisión tuviera una brusca reacción, pues se mostró incómodo al ver los reflectores y pidió que no lo graben porque no es una figura pública. Como se recuerda, el sábado 10 de setiembre se llevó a cabo el matrimonio de la conductora de ‘América Hoy’ con su prometido y los medios de comunicación estuvieron atentos a cada detalle.

Por ello, un reportero del magazine de Willax TV fue a buscar a Julián Alexander para conocer sus expectativas a pocas horas de la ceremonia. “Loco, te pido un poco de respeto”, fueron las primeras palabras del hermano de Michelle Alexander al ver las cámaras del espacio televisivo.

“Te estás parando frente a nosotros y no nos dejas caminar”, dijo incómodo, pero el periodista continúo: “¿Julián estás nervioso? Previo a la boda de Ethel”, agregó y a lo que Julián respondió: “Te repito, te repito. Están en un lugar privador, no en la calle. ¿Pueden tener un poco de respeto?”

Julián Alexander se molestó con la presencia de las cámaras de En Boca de Todos. (Captura)

Esto no fue todo, al ver que el productor se estaba molestando, el reportero quiso apaciguar el momento señalando que solo quería hacerle preguntas a su favor. “Una pregunta positiva, ¿Es el día más importante de tu vida”. En ese momento, Julián Alexander dejó en claro que no es una persona pública, pese a estar en una relación con la hija de Gisela Valcárcel. “No tengo nada que responder. Yo no soy una persona pública. Yo no doy declaraciones”, sentenció.

